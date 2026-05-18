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La «gran historia» del Chelsea inspira a Jesse Derry y a las jóvenes promesas, pero se advierte que el éxito no es «espontáneo»
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Las estrellas adolescentes brillan en Stamford Bridge
Varios jóvenes del Chelsea han tenido minutos en la temporada 2025-26, aprovechando la cantera. Josh Acheampong, Reggie Walsh, Genesis Antwi, Ryan Kavuma-McQueen y Harrison Murray-Campbell han jugado en competiciones nacionales y europeas.
Derry, hijo de la exestrella de la Premier League Shaun, podría ser el más prometedor. Debutó con el primer equipo en la FA Cup ante el Hull City y, el 4 de mayo, fue titular en la Premier contra el Nottingham Forest.
¿Podrá Derry convertirse en un héroe local?
Su actuación se truncó por una grave lesión en la cabeza, pero todo indica que este ágil delantero aún tiene mucho que ofrecer. Al preguntarle si Derry podría ser el próximo héroe local del oeste de Londres, el exdefensa de los Blues, Cahill —en declaraciones exclusivas a GOAL durante un evento de Famous CFC en EE. UU. sobre la final de la FA Cup— afirmó: «Sin duda, el club ha confiado en él y ve su potencial, pues ya está en la primera plantilla a su edad. Sufrió una lesión grave, pero está haciendo las cosas bien.
«Si soy sincero, no le he visto mucho, porque no estoy en el campo de entrenamiento todas las semanas, pero es otro de los que estará deseando la oportunidad de labrarse una carrera en un club como el Chelsea. Está claro que la directiva ve algo en él y por eso le incluye en las convocatorias».
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El Chelsea mantiene abierta la vía de acceso a la cantera
El Chelsea tiene una larga tradición de cantera, y su capitán, James, es un ejemplo. En Stamford Bridge saben lo importante que es mantenerla viva.
Cahill, sobre las ventajas de los canteranos y los retos que afrontan, comenta: «A la afición le encanta ver eso. Pero, al mismo tiempo, es difícil porque el nivel de los jugadores es superior al de algunos clubes donde la competencia no es tan feroz. Es algo natural. Es más difícil entrar en la plantilla del Chelsea debido al nivel de los jugadores que hay y a los que pueden fichar.
Pero cuando alguien da la talla, es fantástico verlo. Tienen que demostrar su nivel para entrar en el primer equipo. Un ejemplo es Reece: salió de la cantera y ahora es un jugador extraordinario. Es una gran historia.
«Ojalá salgan más jugadores de la cantera; ya se ha demostrado que, si eres lo suficientemente bueno, puedes abrirte paso. Yo me formé en el Aston Villa y sé que llegar al primer equipo del Chelsea es más difícil, pero así son los niveles».
Un partido perfecto para superar la decepción de la FA Cup
James capitaneó al Chelsea en su último partido, donde cayeron 1-0 ante el Manchester City en la final de la FA Cup. Deben dejar atrás la decepción, pues la clasificación para las competiciones europeas 2025-26 está en juego, y el próximo encuentro ante el Tottenham puede ser el impulso que necesitan.
El martes visita Stamford Bridge el Tottenham, y Cahill anticipa un duelo intenso: «El ambiente será espectacular; siempre lo es contra ellos. Es la mejor manera de reaccionar tras una derrota.
«Los jugadores del Chelsea saben lo que está en juego. La final fue decepcionante, pero deben superarlo, levantarse y prepararse para el martes».
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
El objetivo es sumar el máximo de puntos en la fase de clasificación para la Europa League
El Chelsea, dirigido de forma interina por Calum McFarlane hasta la llegada de Xabi Alonso en verano, tiene claro su objetivo: sumar el máximo de puntos en los dos partidos que quedan.
Cahill, campeón de dos Premier Leagues y una Liga de Campeones con los Blues, lo resume: «El objetivo es claro: ganar los dos partidos que quedan y luego ver qué pasa. No hay más.
«Sobre el partido contra el City, no hubo mucho que destacar. Fue un momento especial, algo que a veces ocurre. Me pareció un remate fantástico de [Antoine] Semenyo. Así de ajustado. La final de la FA Cup es un extra, pero tienes razón: ahora deben ganar los dos próximos partidos».
Cahill habló en Chicago durante el evento «The Famous CFC», presentado por Coors Light, última parada de la gira internacional de encuentro con aficionados del Chelsea FC de la temporada 2025-26. «The Famous CFC» permite a los seguidores blues reunirse, participar en sesiones de preguntas, concursos y juegos, y fotografiarse con el trofeo de la Premier.