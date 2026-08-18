Los exjugadores del Real Madrid, Álvaro Benito y Rafa Alkorta, revelaron durante unas declaraciones al programa "El Larguero" de la emisora española "Cadena SER" que lidiar con el ego y el orgullo es la verdadera apuesta del técnico portugués.

Benito explicó que cuando Mourinho llegó por primera vez al conjunto blanco se encontraba en la cima de su carrera como entrenador, algo que difiere de su situación actual, y afirmó: "Pero es un técnico que posee grandes capacidades, y sabe mejor que nadie cuál ha sido el problema del equipo en los últimos años en cuanto a la organización defensiva y ofensiva".

Benito añadió que el once titular, nombre por nombre, es "sumamente competitivo", subrayando que el reto del técnico portugués consiste en lograr que todas las estrellas se entiendan y cooperen sobre el terreno de juego.

Álvaro Benito insistió en que la disciplina táctica y el compromiso son el único camino para evitar la caída del equipo, y afirmó: "El equipo está preparado para ganarlo todo, pero para conseguirlo tendrán que cumplir con los compromisos que Mourinho les pedirá".

Benito aseguró que esos compromisos y el esfuerzo defensivo y físico serán la clave para "evitar caer de nuevo en la misma trampa".

Benito explicó que el conjunto blanco no puede seguir por el mismo camino, y afirmó: "De esta manera es muy difícil que logres ganar a equipos muy buenos".