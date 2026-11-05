Pocos futbolistas en la historia han desafiado el paso del tiempo como la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que en el Mundial de 2026, disputado en Norteamérica, se convirtió en el primer hombre en marcar en seis Copas del Mundo. Sin embargo, la pobre derrota de Portugal ante España en octavos de final marcó el principio del fin de una de las carreras internacionales más extraordinarias de todos los tiempos.

Ronaldo rompió a llorar tras el partido en Dallas: la derrota significaba que nunca cumpliría su «sueño» de levantar la Copa del Mundo. Aun así, quedaba la esperanza de que pudiera disputar otra Eurocopa, al menos hasta que un sonado enfrentamiento con el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, desembocó en una suspensión y, después, en su retirada.

Está claro que Ronaldo no habría querido despedirse así, pero es probable que la decepción pronto dé paso al orgullo por todo lo que el jugador de 41 años logró con su país, que nunca había ganado un gran título antes de su irrupción.

Así pues, mientras Ronaldo se despide del fútbol internacional con 146 goles en 234 partidos, ambos récords, repasamos sus 10 mejores momentos con la camiseta de Portugal...