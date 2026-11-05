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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Mark Doyle
Traducido por

La gloria en la Eurocopa, los récords goleadores y los 10 mejores momentos de Cristiano Ronaldo con Portugal: el ranking

Opinion
C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Campeonato de Europa

El jugador de 41 años ha puesto fin por fin a una carrera internacional repleta de momentos icónicos desde sus comienzos.

Pocos futbolistas en la historia han desafiado el paso del tiempo como la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que en el Mundial de 2026, disputado en Norteamérica, se convirtió en el primer hombre en marcar en seis Copas del Mundo. Sin embargo, la pobre derrota de Portugal ante España en octavos de final marcó el principio del fin de una de las carreras internacionales más extraordinarias de todos los tiempos.

Ronaldo rompió a llorar tras el partido en Dallas: la derrota significaba que nunca cumpliría su «sueño» de levantar la Copa del Mundo. Aun así, quedaba la esperanza de que pudiera disputar otra Eurocopa, al menos hasta que un sonado enfrentamiento con el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, desembocó en una suspensión y, después, en su retirada. 

Está claro que Ronaldo no habría querido despedirse así, pero es probable que la decepción pronto dé paso al orgullo por todo lo que el jugador de 41 años logró con su país, que nunca había ganado un gran título antes de su irrupción.

Así pues, mientras Ronaldo se despide del fútbol internacional con 146 goles en 234 partidos, ambos récords, repasamos sus 10 mejores momentos con la camiseta de Portugal...

  • FBL-EURO-2024-QUALIFIER-POR-LIEAFP

    10Un récord de partidos disputados del que sentirse «orgulloso»

    Tras un desastroso Mundial de 2022 tanto para Portugal como para Ronaldo, surgieron serias dudas sobre si seguiría jugando con su selección o si siquiera se le debería permitir hacerlo. Sin embargo, el nuevo seleccionador Roberto Martinez nunca tuvo intención de prescindir de Ronaldo, que marcó dos goles en el primer partido del español al frente del equipo, una victoria por 4-0 ante Liechtenstein en marzo de 2023.

    También fue una ocasión histórica para Ronaldo, que se convirtió en el futbolista con más partidos internacionales de la historia.

    «Los récords siempre son positivos, me motivan y, como sabéis, me gusta batir récords», dijo Ronaldo, que disputó su partido número 197 con Portugal en el estreno del equipo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, en el Estadio Jose Alvalade. «Ser el jugador con más partidos internacionales de la historia es algo que, debo confesar, me llena de orgullo. Pero también quiero jugar muchos más partidos en el futuro».

  • Portugal v Switzerland - UEFA Nations League Semi-FinalGetty Images Sport

    9«Genio del fútbol»

    La semifinal de Portugal ante Suiza en la primera fase final de la Liga de Naciones se encaminaba hacia la prórroga cuando su inspirador número 7 decidió tomar las riendas, como tantas otras veces.

    Ronaldo ya había abierto el marcador en Oporto con un lanzamiento de falta, pero Ricardo Rodriguez empató de penalti. Con poco más de dos minutos de tiempo reglamentario por delante, el delantero remató de primeras desde unos 13 metros para volver a adelantar a Portugal. Después, mientras Suiza buscaba el empate en los últimos minutos, Portugal salió al contraataque y le hizo llegar el balón a Ronaldo, que, tras un par de bicicletas rápidas, envió un disparo a la esquina inferior de la portería de Yann Sommer.

    «En cuanto a los adjetivos para describir el partido de Ronaldo, ya he utilizado muchos», dijo el seleccionador Fernando Santos tras la victoria por 3-1 de su equipo en el Dragao en junio de 2019. «Fui su entrenador en 2003 [en el Sporting CP] y ya podía intuir hasta dónde llegaría. Hay pinturas y esculturas geniales, y él es un genio del fútbol. Cuando alguien marca tres goles, marca la diferencia».

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-QUALIFIERS-POR-IRLAFP

    8Récord absoluto de goles

    El partido de clasificación de Portugal para el Mundial de 2022 contra Irlanda no iba bien. Portugal perdía 0-1 en casa y Ronaldo había fallado un penalti. Sin embargo, el delantero es tan tenaz como formidable en el juego aéreo y marcó dos goles de cabeza en los últimos minutos. Así, no solo dio la victoria a su país, sino que también superó a Ali Daei como máximo goleador de la historia del fútbol internacional masculino.

    «Estoy muy contento. Es otro logro para mi carrera, otro récord para mi museo», declaró entusiasmado Ronaldo tras marcar sus goles 110 y 111 con Portugal. «Se trata de motivación y de las ganas que tengo de seguir jugando al fútbol. Si nos levantamos cada día con la ambición de motivar y hacerlo mejor, de hacer felices a los aficionados y a nuestros hijos, eso es esencial».

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    7Triplete histórico

    Ronaldo ha vivido muchas frustraciones en los Mundiales. Ha jugado y marcado en seis ediciones, pero solo ha disputado una semifinal, allá por 2006.

    En general, no ha logrado repetir su extraordinaria capacidad goleadora en otras competiciones, como refleja su balance de 11 goles en 27 partidos. Sin embargo, tres de esos tantos llegaron ante España en un emocionante partido de la fase de grupos del torneo de 2018, disputado en Rusia.

    Ronaldo abrió el marcador de penalti tras provocar una pena máxima muy rigurosa. Más tarde puso a Portugal por delante, 2-1, con un disparo raso que David de Gea no acertó a detener. Después, con su equipo perdiendo 3-2 y a falta de solo dos minutos para el final del tiempo reglamentario, Ronaldo acalló a quienes llevaban tiempo criticando su habilidad en los lanzamientos de falta: colocó el balón en la escuadra de la portería española y rescató un empate para Portugal.

    «Es mi mejor marca personal», declaró a los periodistas el jugador de 33 años tras convertirse en el futbolista de más edad en firmar un triplete en un Mundial.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    6Lágrimas de alegría

    Un año después de desmoronarse emocionalmente en la Eurocopa de 2024, Cristiano Ronaldo regresó a Alemania con Portugal para la fase final de la Liga de Naciones y, esta vez, derramó lágrimas de alegría en lugar de tristeza.

    «Llevaba tiempo sintiendo [la presión]», dijo Ronaldo sobre su reacción emocional a la victoria en la tanda de penaltis ante España en la final del torneo, disputada en Múnich. «Pero por la selección, si tuviera que romperme una pierna, lo haría. Había un trofeo en juego, tenía que jugar y lo di todo».

    Ronaldo desempeñó un papel decisivo en el segundo título de Portugal en la Liga de Naciones. Además de forzar la prórroga con su gol del empate ante España en el Allianz Arena, marcó en la victoria por 2-1 en semifinales frente a la anfitriona Alemania y en el partido de vuelta de los cuartos de final contra Dinamarca.

    «Ganar con Portugal siempre es especial», declaró a Sport TV. «Tengo muchos títulos con clubes, pero no hay nada mejor que ganar con Portugal. Por eso hay lágrimas, porque es la sensación del deber cumplido».

  • Portugal v Wales - Semi Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    5Mantener vivo el «sueño»

    Portugal tuvo la suerte de que solo Gales se interpusiera entre su selección y un puesto en la final de la Eurocopa 2016. Aunque, para ser justos con el equipo de Chris Coleman, había sorprendido a una Bélgica que partía como favorita en cuartos de final, así que la victoria no estaba ni mucho menos asegurada. Además, los galeses lograron contener a Ronaldo durante los primeros 45 minutos en Lyon.

    Sin embargo, es difícil frenar a un jugador de su talla, sobre todo cuando puede elevarse tanto como Ronaldo. Poco después del descanso, abrió el marcador con un imponente cabezazo tras un centro de Raphael Guerreiro. Solo tres minutos más tarde, Nani desvió a la red un disparo raso de Ronaldo para meter a Portugal en la final.

    «Siempre he dicho que mi sueño era ganar un título con Portugal», declaró Ronaldo después. «Estamos más cerca de conseguirlo y creo que vamos a ganar. Con mucho trabajo, humildad y espíritu de sacrificio, que siempre he demostrado a lo largo de mi carrera, estas cosas son posibles». ¡Y tenía razón!

  • FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    4Nace una estrella de la selección brasileña

    Ronaldo comenzó en el banquillo de Portugal su primer gran torneo internacional con la selección absoluta. Al término de la Eurocopa 2004, estaba claro que había nacido una estrella de Portugal.

    El torneo acabó de forma dolorosa para la anfitriona, que perdió 1-0 ante la sorprendente Grecia en la final disputada en Lisboa. Aun así, Ronaldo dio continuidad a su prometedora temporada de debut en el Manchester United.

    Solo marcó dos goles, pues entonces tenía apenas 19 años y todavía jugaba como extremo. El primero llegó en una decepcionante derrota ante Grecia en la fase de grupos. El segundo, sin embargo, tuvo mucha más trascendencia. Portugal nunca había llegado a la final de un gran torneo, pero Ronaldo abrió el marcador con un cabezazo picado tras un córner de Deco en la semifinal contra Países Bajos y puso a su selección en camino de lograrlo.

    También fue un córner sacado rápidamente por Ronaldo el que dio a Maniche el tiempo y el espacio justos para batir a Edwin van der Sar con un potente disparo poco antes de cumplirse la hora de juego. Fue una actuación decisiva que no dejó ninguna duda a la leyenda portuguesa Luis Figo de que el joven estaba destinado a triunfar. 

    «Tiene cualidades suficientes para llegar a ser el mejor jugador del mundo», dijo el extremo del Real Madrid poco después de la Eurocopa 2004. «Podría llegar a ser mejor que cualquiera que haya visto».

  • FBL-EURO-2016-MATCH34-HUN-PORAFP

    3Ronaldo al rescate

    Portugal, que acabaría proclamándose campeón, evitó caer en la primera fase de la Eurocopa 2016 por dos motivos. El primero fue la absurda decisión de la UEFA de ampliar el torneo a 24 selecciones e introducir los octavos de final, lo que permitió que cuatro terceros clasificados de la fase de grupos accedieran a las eliminatorias.

    El segundo fue que Ronaldo se negó a darse por vencido.

    Después de que Portugal se viera por detrás ante Hungría por un espectacular gol de Zoltan Gera en los primeros minutos, Ronaldo asistió a Nani para que empatara justo antes del descanso. Portugal volvió a quedarse por detrás en el marcador dos veces en la segunda parte, pero Ronaldo respondió en ambas ocasiones: primero con un audaz taconazo y después con un cabezazo tan preciso como potente.

    «Fue un partido de locos», dijo el número 7 después de que Portugal pasara de ronda con solo tres puntos en tres partidos. «Hacía mucho calor y fue muy difícil. Siempre tuvimos que ir a remolque. Estuvimos eliminados de la Eurocopa tres veces, pero el objetivo principal era pasar de ronda». Y lo lograron gracias a Ronaldo.

  • FBL-WC2014-SWE-PORAFP

    2Imponerse a Zlatan

    La repesca para el Mundial de 2014 entre Portugal y Suecia se convirtió en un duelo directo entre dos de los mejores delanteros del fútbol. Como era de esperar, Ronaldo se impuso a Zlatan Ibrahimovic en un enfrentamiento lleno de emoción.

    Después de haber marcado el único gol de la ida en Lisboa, Ronaldo abrió el marcador en Solna en el minuto 50 con una gran definición con la zurda. 

    Ibrahimovic empató para Suecia con un cabezazo tras un saque de esquina y después adelantó a los locales con un lanzamiento de falta raso, pero Ronaldo aún no había terminado. Volvió a marcar con su pierna menos hábil para culminar otro brillante contraataque de los visitantes y completó un sensacional triplete con un potente disparo con la derecha.  

    «Sabía que Portugal me necesitaba en estos partidos y demostré que estoy aquí», dijo Ronaldo después de que Portugal ganara 3-2 esa noche y 4-2 en el global para clasificarse para el Mundial de Brasil. «Simplemente hice mi trabajo, como he venido haciendo últimamente».

  • TOPSHOT-FBL-EURO-2016-MATCH51-POR-FRAAFP

    1¡Capitán campeón de la Eurocopa y entrenador!

    Ronaldo tuvo que abandonar el campo a los 25 minutos de la final de la Eurocopa 2016, pero siguió siendo el centro de atención durante el resto del partido. Pese al aparatoso vendaje que llevaba en la rodilla izquierda lesionada, se negó a sentarse en el banquillo y pasó el tiempo recorriendo el área técnica mientras daba instrucciones a sus compañeros.

    El central Jose Fonte admitió más tarde que los jugadores sobre el césped apenas prestaron atención a las indicaciones de Ronaldo y reveló que estaban demasiado concentrados en el partido como para darse cuenta de que su delantero estrella había asumido, en la práctica, el papel de segundo entrenador. Por su parte, el seleccionador, Fernando Santos, rechazó que su capitán hubiera socavado su autoridad.

    «Ronaldo estaba sufriendo más que ningún otro portugués, y lo único que me decía era: “Vamos a ganar, vamos a ganar”», declaró Santos tras la sorprendente victoria por 1-0 ante Francia, anfitriona del torneo, en París. «¿Y qué tiene eso de malo? ¿Eso hace que el entrenador sea demasiado débil? Es un capitán excelente y el mejor jugador del mundo».

    Desde luego, era imposible discutir entonces esta última afirmación: el gol de Eder en la prórroga permitió a Ronaldo ganar la Eurocopa apenas un par de meses después de conquistar otra Champions League con el Real Madrid.

    «Es un momento único para mí», dijo el capitán de Portugal tras levantar su primer gran título con la selección. «Es algo que deseaba desde hace mucho tiempo, desde 2004. Es inolvidable». 