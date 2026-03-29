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«¡La gente está preocupada!» - La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, responde a la prensa española tras una afirmación inesperada
Mbappé se toma a broma las preocupaciones sobre su compromiso con el Madrid
El delantero ha respondido a las afirmaciones de los medios españoles de que está reservando fuerzas para el próximo Mundial en lugar de darlo todo por el Real Madrid. En una entrevista reciente con Telefoot, el francés se tomó a broma la idea de que pudiera quedarse fuera de los partidos del club para mantenerse fresco de cara a Les Bleus.
«Sí, claro que quiero ganar con el Real. En España, hay gente que está un poco preocupada porque piensen que no voy a jugar, creen que me iré directamente al Mundial (risas). Pero es extremadamente importante», afirmó Mbappé. «Seguimos compitiendo en La Liga y en la Liga de Campeones. En la Liga de Campeones nos vamos a enfrentar a un gran equipo (el Bayern), probablemente el que está en mejor forma, y si hay un equipo capaz de ganarle, ese es el Real Madrid».
- AFP
Arbeloa respalda a su delantero estrella
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha expresado abiertamente su apoyo a Mbappé, desmintiendo cualquier sugerencia de que el jugador no esté preparado para competir en ambos frentes. A pesar de los recientes sustos por lesiones que han mantenido al delantero fuera de los terrenos de juego, el técnico insiste en que su estrella está en forma para afrontar las exigencias del fútbol de élite. Al hablar sobre el tema, Arbeloa expresó su total confianza en la forma física de su jugador clave: «No veo ningún problema en que se vaya con su selección. Si los convocan, es porque son muy buenos».
Análisis del potencial de Les Bleus
Como capitán de la selección francesa, Mbappé también reflexionó sobre el estado actual del equipo y sobre si han mejorado desde su dramática derrota en la final del Mundial de 2022. «Tenemos más talento, más potencial, pero ¿somos más fuertes? No lo sé. Los resultados nos lo dirán. Pero cuando ves cómo rinden los jugadores, hay mucho por lo que ilusionarse. Es emocionante. Pero para que te consideren fuerte, tienes que ganar y demostrarlo en el campo. He visto selecciones francesas con talento que no ganaron. Al final, solo importa la victoria», explicó.
Mbappé también descartó la idea de que ser favoritos del torneo sea una carga para el equipo, afirmando: «No, no es peligroso porque te pueden bajar de las nubes muy rápidamente. Senegal nos va a pisar fuerte si pensamos que somos campeones del mundo desde el principio, y volveremos a los pies de la tierra rápidamente. Esa no es la mentalidad del equipo. Tenemos esa actitud despreocupada porque somos un grupo joven, pero también somos conscientes de que aún queda mucho por hacer para alcanzar el objetivo final. Habrá una primera fase con la fase de grupos y luego una segunda con la fase eliminatoria».
- AFP
Adaptarse al papel de capitán
La estrella del Real Madrid sigue consolidándose en su papel de líder con la selección nacional, y destaca cómo han cambiado sus responsabilidades a medida que ha ido madurando. «Entiendo perfectamente el papel que el entrenador y los jugadores esperan de mí, el lugar que quieren que ocupe. [Lo que he aprendido de este papel es] que tengo que acudir a más ruedas de prensa (risas). Antes era el joven talento, la guinda del pastel. Luego me convertí en un jugador importante, la estrella en la que todos se fijan. La gente te cuida. Y ahora, en 2026, soy yo quien tiene que cuidar de todos. Me resulta extraño hablar como un anciano».