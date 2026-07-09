Pulisic, antes aclamado como el salvador del fútbol estadounidense, hizo un balance implacable tras la derrota. «Al final, simplemente no hemos estado a la altura. No hemos sido lo suficientemente buenos», afirmó el jugador de 27 años. Pero en su país natal no basta con la autocrítica del exjugador del Dortmund. Tras la amarga eliminación, en Estados Unidos se ha desatado un acalorado debate en torno a este jugador clave.
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«La gente está harta»: dura crítica al astro estadounidense Christian Pulisic tras la eliminación en el Mundial
Las cifras del partido contra Bélgica reflejan el flojo rendimiento de Pulisic. El delantero apenas duró 45 minutos en el campo sin aportar casi nada. Sufrió once pérdidas de balón en esa mitad, antes de que una lesión de tobillo lo sacara del partido. Así terminó un torneo para el olvido: en cuatro encuentros del Mundial, el extremo no marcó y apenas dio una asistencia.
La crisis deportiva ha llevado a las figuras del fútbol estadounidense a reaccionar. A la cabeza, Landon Donovan, que no se anduvo con rodeos. El exinternacional de 44 años, que jugó en la Bundesliga con el Bayern de Múnich, calificó de «decepcionantes» las actuaciones del delantero en el podcast «Unfiltered Soccer».
- Getty Images Sport
Fuertes críticas: Christian Pulisic, en el punto de mira en EE. UU.
Donovan describió la situación interna de la selección estadounidense, sugiriendo desavenencias entre Pulisic y su entorno. «Hablo con gente de la Federación Estadounidense de Fútbol, con sus patrocinadores y con sus compañeros. Hablo con el cuerpo técnico y con los cuidadores», afirmó, y añadió: «La gente está harta de cómo se gestionan las cosas a su alrededor. Simplemente da la sensación de que no se puede llegar a él».
A estas críticas se suman voces del fútbol femenino estadounidense. Carli Lloyd, comentarista de Fox, ya cuestionó en directo la labor del capitán: «No lo he visto lo suficiente en este partido, ni en todo el Mundial».
Pulisic en el punto de mira: «Se ha reservado fuerzas durante todo el Mundial»
Las declaraciones de Pulisic tras perder con Bélgica, en las que dijo tener «tiempo para descansar», fueron muy criticadas. Lloyd lo censuró en redes: «Uno descansa cuando se acaba la carrera. Y punto».
Sydney Leroux, otra internacional de 36 años y campeona del mundo, añadió con sarcasmo: «Se ha estado reservando durante todo el Mundial».
Para Pulisic, estas críticas de referentes del fútbol estadounidense marcan el momento más bajo de su trayectoria con la selección, iniciada en 2016 con 90 partidos y 33 goles. El revuelo mediático en Estados Unidos probablemente avivará el debate sobre su figura en las próximas semanas.
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