Las cifras del partido contra Bélgica reflejan el flojo rendimiento de Pulisic. El delantero apenas duró 45 minutos en el campo sin aportar casi nada. Sufrió once pérdidas de balón en esa mitad, antes de que una lesión de tobillo lo sacara del partido. Así terminó un torneo para el olvido: en cuatro encuentros del Mundial, el extremo no marcó y apenas dio una asistencia.

La crisis deportiva ha llevado a las figuras del fútbol estadounidense a reaccionar. A la cabeza, Landon Donovan, que no se anduvo con rodeos. El exinternacional de 44 años, que jugó en la Bundesliga con el Bayern de Múnich, calificó de «decepcionantes» las actuaciones del delantero en el podcast «Unfiltered Soccer».