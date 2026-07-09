Las cifras del partido contra Bélgica reflejan el flojo rendimiento del delantero. Pulisic solo jugó 45 minutos sin aportar casi nada. Sufrió once pérdidas de balón en solo una mitad, antes de que una lesión en el tobillo lo sacara del partido. Así terminó un torneo para el olvido: en cuatro encuentros del Mundial, el extremo no marcó y apenas dio una asistencia.

La crisis deportiva ha llevado a las figuras del fútbol estadounidense a reaccionar. A la cabeza, Landon Donovan, que no se anduvo con rodeos. El exinternacional de 44 años, que jugó en la Bundesliga con el Bayern de Múnich, calificó de «decepcionantes» las actuaciones del delantero en el podcast «Unfiltered Soccer».