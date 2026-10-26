Spalletti anotó en su agenda los puntos de la reunión tras el partido contra la Lazio y luego sacó sus conclusiones. ¿Resultado? El técnico de la Juventus introdujo un cambio dictado por las necesidades: sumar puntos y afrontar el peso de las lesiones, que sigue siendo demasiado grande. Al fin y al cabo, el propio técnico no ocultó, después del partido contra el Lecce, que esta solución no es precisamente su preferida, recuerda la Gazzetta.





«Ellos hablaron de lo que más hacía falta desde el punto de vista táctico», reveló a Sky en referencia a la reunión tras el partido contra la Lazio. «Cambiamos algunas cosas y pasamos a jugar con tres centrocampistas, con este 5-3-2, porque en momentos como estos, lo saben todos y también lo sé yo, hace falta más claridad y más solidez. Optamos por lo más sólido y, en esa búsqueda, encontramos este sistema. Estamos contentos porque, desde el primer momento, desde el primer entrenamiento, se vio que podíamos recuperar un poco más el equilibrio del equipo».



