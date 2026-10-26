«¿Así os sentís más protegidos?»: la reunión en la que la Juventus pidió a Spalletti cambiar de sistema. Gazzetta.it revela cómo se gestó el cambio de sistema que la Juventus ha adoptado en los últimos partidos. La sala de reuniones de la Continassa parece un pequeño teatro sin un asiento libre, cuenta la edición digital del diario de papel rosa: en el centro está Luciano Spalletti y, frente al técnico toscano, toda la plantilla. «¿Qué opinas?». Y también: «¿Cómo os sentís más protegidos?». El entrenador pregunta a sus jugadores y ellos hablan, debaten y reflexionan hasta llegar a conclusiones. Así nace la Juventus con cinco centrocampistas.
Tras el desastroso KO ante la Lazio en el Allianz Stadium y a pocas horas del duelo europeo contra el Rennes llega el giro táctico que después se aplicó en la victoria en Lecce.