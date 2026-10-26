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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

La Gazzetta revela los detalles de la reunión en la que la Juventus pidió a Spalletti que cambiara de sistema de juego

Juventus
L. Spalletti

Spalletti anotó en su agenda los puntos de la reunión/confesión posterior al partido contra la Lazio y luego sacó sus propias conclusiones.

«¿Así os sentís más protegidos?»: la reunión en la que la Juventus pidió a Spalletti cambiar de sistema. Gazzetta.it revela cómo se gestó el cambio de sistema que la Juventus ha adoptado en los últimos partidos. La sala de reuniones de la Continassa parece un pequeño teatro sin un asiento libre, cuenta la edición digital del diario de papel rosa: en el centro está Luciano Spalletti y, frente al técnico toscano, toda la plantilla. «¿Qué opinas?». Y también: «¿Cómo os sentís más protegidos?». El entrenador pregunta a sus jugadores y ellos hablan, debaten y reflexionan hasta llegar a conclusiones. Así nace la Juventus con cinco centrocampistas.


Tras el desastroso KO ante la Lazio en el Allianz Stadium y a pocas horas del duelo europeo contra el Rennes llega el giro táctico que después se aplicó en la victoria en Lecce.

  • Spalletti anotó en su agenda los puntos de la reunión tras el partido contra la Lazio y luego sacó sus conclusiones. ¿Resultado? El técnico de la Juventus introdujo un cambio dictado por las necesidades: sumar puntos y afrontar el peso de las lesiones, que sigue siendo demasiado grande. Al fin y al cabo, el propio técnico no ocultó, después del partido contra el Lecce, que esta solución no es precisamente su preferida, recuerda la Gazzetta.


    «Ellos hablaron de lo que más hacía falta desde el punto de vista táctico», reveló a Sky en referencia a la reunión tras el partido contra la Lazio. «Cambiamos algunas cosas y pasamos a jugar con tres centrocampistas, con este 5-3-2, porque en momentos como estos, lo saben todos y también lo sé yo, hace falta más claridad y más solidez. Optamos por lo más sólido y, en esa búsqueda, encontramos este sistema. Estamos contentos porque, desde el primer momento, desde el primer entrenamiento, se vio que podíamos recuperar un poco más el equilibrio del equipo».


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