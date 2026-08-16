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Todo sobre apuestas en GOAL
Djed Spence grade gfxGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

La ganga de la venta de Djed Spence es otra operación incomprensible del Tottenham: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años lo llena un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡ha llegado la hora de los fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo ajetreado, con algunos nombres de primer nivel cerrando traspasos millonarios antes del cierre de mercado del 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado más partido de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos poniendo nota a cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parecen en la sección de comentarios...

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 34 millones de libras)

    Para el Tottenham: El Tottenham ha aceptado perder alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo cual es un mal negocio se mire por donde se mire. Sí, ha evitado que acabe en un rival de la Premier League, pero el jugador, de 28 años, está de lleno en el mejor momento de su carrera y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial 2026. El Tottenham podría, y debería, haber esperado para sacar una cantidad mayor. Sin embargo, sí da la sensación de que era el momento adecuado para una separación. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a los servicios médicos la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como consecuencia de ello, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de haber renovado a Micky van de Ven, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería marcharse claramente, y las opciones del Tottenham de acometer una reconstrucción de verdad bajo el mando de Roberto De Zerbi son ahora mayores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero es absolutamente perfecto para el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante y que comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como principal ancla en la defensa de tres de Simeone y que trabaje para tapar las grietas que hicieron que encajara demasiados goles el curso pasado, al tiempo que aporta unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería ayudar mucho a que el Atlético recorte distancias con el Barcelona en la cima de La Liga y, potencialmente, a acercarse a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que haya logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es además una gran ventaja. Eso puede permitir al Atlético cerrar uno o dos grandes acuerdos más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a la medida de sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una manera en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. En la Premier League, sus críticos veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero eso es exactamente por lo que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelve a ir al alza con De Zerbi al mando. La Liga también encaja mejor que la Premier League con Romero: se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cortar líneas de pase y leer el juego con mayor facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a asentarse rápidamente. Nota: A

    • Anuncios
  • Spence TottenhamGetty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de libras)

    Para el Tottenham: Se mire como se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que se ha dejado una enorme suma de dinero, y podría decirse que ha gastado de más, este verano sin recuperar demasiado a través de ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a varias actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada deslizándose in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, aun así, el club del norte de Londres se dispone a ingresar un total de solo 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidas las variables. Realmente se puede argumentar que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones a principios de verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy polivalente, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Al menos, los Spurs están bien cubiertos en la posición de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe para el Inter, que ha sabido reaccionar con Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al término de su contrato y de quedarse sin sus objetivos principales Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero rumbo al Chelsea y el segundo a punto de fichar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel: un lateral de largo recorrido tan capacitado para incorporarse al ataque como para frenar a los extremos rivales. El internacional inglés es una solución hecha a medida para la evidente vacante en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence supone una mejora en defensa y además tiene la versatilidad necesaria para cubrir también al brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no deseado por Roberto De Zerbi, que ha renovado casi por completo la defensa del Tottenham este verano, Spence sin duda sentirá que pasa a algo mejor y más grande, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque acabó asentándose en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado bastante durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte lo etiquetó como un «fichaje del club» durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que será favorito para volver a ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó al compañero de Spence en Inglaterra John Stones al principio del mercado, y debería ayudar a su compañero en defensa a adaptarse de cara a lo que será una ilusionante nueva aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 22 millones de euros)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado tanto como les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando mover la portería durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) de su cláusula de rescisión, pero alcanzó un compromiso significativo después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven de gran proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre un segundo octavo puesto consecutivo en La Liga la pasada temporada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba claramente reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior específico. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene un gran vacío que cubrir, con Cucurella convertido en posiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en la última parte de la pasada temporada y está muy bien considerado, por lo que lo más probable es que Chavarria desempeñe un papel de suplente y quizá de mentor del joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, valorado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto acabe siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el paso a La Liga después de que Andoni Iraola, actual técnico del Liverpool, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital española, convirtiéndose en una figura clave como un lateral agresivo, que juega hacia delante y se siente cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la pasada temporada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, a los 28 años, firma el traspaso soñado a uno de los grandes de la Premier League, y hay muchas opciones de que tenga bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barca, eso liberará margen para que los campeones de Liga inscriban a más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo sumó un total de 11 titularidades ligueras con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barca hace tiempo que no depende de él para sostener la línea defensiva. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barca ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede que sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barca ya daba la sensación de estar corta de efectivos en todo el campo. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras semanales por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada gratis de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con otro de los nuevos fichajes, Jeremy Jacquet, todavía trabajando para recuperar su plena forma tras una operación de hombro, el Liverpool tuvo que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial de lesiones irregular y en las últimas temporadas le ha costado convencer al más alto nivel. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool reculó ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus primeros objetivos del verano, pero una gran inversión en el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y muchas preguntas que responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene suerte de que otro club grande de Europa haya apostado por él dados sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará enormemente motivado para cerrar la boca a sus detractores, con la intención de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado el año pasado un periodo complicado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la apasionada afición de Anfield sin duda le dará a Araujo una gran dosis de adrenalina. También es un defensa que va hacia delante y aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 30 millones de libras)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca ha terminado de alcanzar el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, da pena ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida durante un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025, en medio de una crisis de lesiones en defensa. Sin embargo, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que las ventas eran una necesidad dado que tenían a 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensores peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea para preparar su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, está por ver quién saldrá ganando en esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en el blanco de las críticas de algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más comprensivos debido a su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como espera que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Siendo brutalmente sinceros, Chalobah se merece claramente este nuevo comienzo después de que el Chelsea lo haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la cúpula del Chelsea llevaba tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a venderle, y un año después le quitaron su dorsal y le enviaron cedido al Palace, donde dejó buenas sensaciones, solo para recuperarle cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado que Chalobah volvería a bajar en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generase beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a futbolistas como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre total para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali rumbo al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran agujero en el centro del campo, pero ahora parece el Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta temporada 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League el curso pasado con nueve tantos, y su cifra de cinco asistencias también fue la mejor del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez que sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un sustituto de Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su objetivo de dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar perfectamente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra en ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y por el hecho de que encaja a la perfección en el estilo preferido de Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. También podría ser así en la Champions League si vuelven a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo respecto a sus opciones de conquistar por fin ese esquivo gran título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, este es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin ningún género de dudas en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil y rivalizó con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una pesadilla de eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes llevaba tiempo habiéndose quedado pequeño para el Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar el escalón de clase mundial y pelear con regularidad por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incesante ritmo de trabajo sin balón. Si a eso se le suma su polivalencia y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente reúne todas las condiciones para convertirse en un héroe de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el enorme precio de su traspaso. Nota: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid, después de problemas de adaptación similares con la joven promesa brasileña Endrick. Por supuesto, confiarán en que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el riesgo de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado notablemente inferior. Por otro lado, el Real Madrid puede seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si le va bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que relegan aún más al joven en el orden de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora tiene muchos obstáculos por delante para reactivar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de rehacerse tras una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrán que asumir una parte importante de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda calidad extra a la plantilla de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y llegará con hambre de demostrar que sus detractores se equivocan y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún pueden fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con la normativa de la Serie A antes de que cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría propiciar operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono brilla en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con gran expectación, y por un traspaso de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que había mostrado en River Plate. Por desgracia, el salto desde Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación generada a su alrededor. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá hacerlo con más espacio y lejos del intenso foco del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero el acuerdo con la Fiorentina no incluye opción de compra, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión del City y de Pep Guardiola con James Trafford. Reincorporado desde el Burnley el pasado verano tras haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada después de la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno fichar a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, procedente del PSG, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar con frialdad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo con un jugador por el que finalmente pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que no fue más que el portero de las copas con Guardiola la temporada pasada. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven y muy bien valorado, con potencial para el primer equipo, pero así funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto da la sensación de ser un auténtico golpe sobre la mesa para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y puede ser una de las sorpresas en la pelea por Europa si mueve bien sus cartas la próxima temporada. Trafford se suma en Elland Road al codiciado agente libre Harry Wilson y al muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición problemática para el Leeds. Considerado como un futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador conocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya escogido al Leeds es significativo, y debe creer que el equipo puede escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por el descenso con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cantidad a uno de los grandes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una oportunidad real de consolidarse a largo plazo como número 1 en la Premier League, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y confiará en que este sea el traspaso que le ponga en el camino para reemplazar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League, y si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad tras haber sido incluido en la convocatoria mundialista del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de unirse al Leeds en lugar de clubes como el Newcastle o los llamados integrantes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y tendrá mucha menos presión sobre sus hombros. En privado, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la temporada pasada, y desarrolló una relación casi telepática con la gran estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su capacidad para progresar con el pase, el Leipzig podría tener problemas para volver a meterse en puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de fichajes depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya más pronto que tarde, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única manera de cerrar a tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más opciones en las bandas, con Rodrygo sin previsión de volver hasta 2027 mientras sigue recuperándose de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal intenta fichar al brasileño, pero Diomande actuó por la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para un lateral de largo recorrido como Trent Alexander-Arnold, y encaja de maravilla en el sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desatascar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear y recuperar el balón. Diomande sigue siendo un jugador por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con La Liga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganar la carrera a clubes como el PSG y el Liverpool por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso sin precedentes al estrellato. La mayoría de los aficionados ocasionales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganés, que descendió de La Liga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganés, tras haber empezado en el filial, pero el Leipzig estaba convencido de su enorme potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo soberbio para el club alemán, con 23 participaciones de gol entre todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario de todos mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de una larga lista de grandes clubes europeos, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que lo convierte en un ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto, como correspondía a la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su carrera hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no ganó ningún trofeo, y cargó públicamente contra Slot y la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario por su mala actitud. El Liverpool también pareció mejor sin Salah sobre el césped, porque dejó de ser decisivo en los metros finales y su falta de trabajo defensivo quedó expuesta tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su regla histórica de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, según se informó, de 400.000 £ a la semana acabó siendo rescindido de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo de largo recorrido para la Saudi Pro League, también es un escándalo. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Sus mejores años están claramente atrás a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA de 2025 con un contrato de dos años sigue siendo una operación increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón confiarán en recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que además debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, apoyándose en la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una humillación para Salah. Pagó el precio más alto por ponerse por delante de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin hacer ruido. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por el ex de la Roma, lo que resulta demoledor teniendo en cuenta su condición de agente libre. Salah debería reencontrarse con el gol en Turquía, pero solo porque supone una bajada enorme de nivel. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado lamentará cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, hasta el punto de facilitar su salida rescindiendo su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó de forma inesperada en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su salida, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la marcha definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de lo que hasta ahora había sido un mercado tranquilo, las Abejas han irrumpido con fuerza: el cotizado mediocentro defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, las cualidades de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto supone un giro radical respecto a la anterior estrategia de fichajes del Chelsea, muy criticada, de intentar acaparar parte del mejor talento joven disponible con la esperanza ciega de que pudiera convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y de la Liga de Campeones, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el ex técnico del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todas las virtudes que los Blues buscan en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado muchísimo de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, parece bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia pueden resultar invaluables en esas situaciones al límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición por su vinculación con el Liverpool, aunque da la sensación de que el Mundial transformó bastante su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenarse pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el duelo de octavos de final ante México. Nota: B+

    Para Henderson: A los 36 años, esta era una oportunidad sencillamente demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Se presume que el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que recaerá sobre él en el vestuario seguro que le resultará muy atractiva a estas alturas de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que lidere una nueva era lejos del terreno de juego, mientras los Blues buscan reformar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en aspirante habitual a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostaría nadie en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que le cubre hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentín Barco (del Estrasburgo al Chelsea, cifra no desvelada)

    Para el Estrasburgo: Según se informa, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco desde su club hermano, una cifra importante dada su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata del 13.º acuerdo cerrado entre ambos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo es el tercero permanente, y en el Estrasburgo lamentarán la salida del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la pasada temporada, ayudando al equipo a acabar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una gran capacidad de penetración, y sin balón cubría cada palmo de césped. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace que perder a sus mejores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante evidente para el Chelsea tras su campaña de explosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja de forma ideal en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción más tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco se dio a conocer inicialmente como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón en circulación en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por desarrollar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan rápido tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de ser cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el imponente escenario del Mundial también será muy valiosa para Barco, pese a que solo jugó 19 minutos con Argentina en el torneo. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las estrellas veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la pasada temporada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado con otro. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando se le ha presentado una oportunidad tan improbable a los 35 años, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un reemplazo a la altura, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado tras su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera surgido durante las conversaciones con el Chelsea por el traslado de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: Hace ya algún tiempo que el Chelsea dejó claro que buscaría jugadores contrastados en la Premier League, «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la dirección de BlueCo. Welbeck aporta sin duda todo eso en abundancia, pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para completar la plantilla. A sus 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha sumado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en cuanto a salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico tan reverenciado como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le concederá una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos desde el banquillo cuando Pedro descanse, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, aunque en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había dejado entrever a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una batalla cuesta arriba para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le hizo perderse 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque todavía tuviera contrato, no habría generado una gran cantidad por traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue como agente libre. Sin embargo, esperará haber compensado ese riesgo convenciendo a Stones para que firme un contrato de dos años, que según se informa está valorado en unas 115.000 £ semanales, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia supondrá un menor desgaste físico para un futbolista cuyo cuerpo a menudo le falló en la Premier League. Stones reemplaza a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos años más en una liga menos intensa. El Inter también puede considerar esto como algo parecido a un golpe de efecto, después de haber superado supuestamente a equipos como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo, y espera dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que también seguirá peleando por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente domina el fútbol italiano. Puede que todavía no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber prolongado su carrera un par de años al cambiar la exigencia de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y en esta fase tan avanzada de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará en San Siro con su excompañero en el City Manuel Akanji y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de defensa de tres de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, bien podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace pagó solo 18 millones de libras por Lacroix, procedente del Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su dinero en un periodo de tiempo tan corto, con su modelo de negocio volviendo a dar resultado. El central se ha desarrollado exactamente de la manera que esperaban, formando una parte clave de las plantillas que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo el mando de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensor dominante y con buen trato de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al máximo nivel. Puede que en el club sientan que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar las cuentas después de que el Crystal Palace gastara mucho en enero por Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue adelante con su plan de añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es un tanto caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han insinuado más de lo que luego han demostrado, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que los Blues incluso podrían ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que se barajan, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente en el oeste de Londres consideren que, aunque es una cifra algo elevada, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League e internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales con aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yéndose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Se sabe que el futbolista de 26 años quiere seguir poniéndose a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a uno de los llamados clubes del ‘big six’ después de varias actuaciones consistentemente sólidas en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest lamentará la marcha de Anderson, dado que desempeñó un papel tan decisivo primero en la clasificación del equipo para la Europa League y después en su llegada hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sean 116 millones de libras o 130 millones de libras la cifra real del traspaso, el Forest sostiene lo segundo, es una cantidad descomunal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente una baja importante en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque el Forest ha sacado una fortuna al City en esta operación. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri todavía no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba de todos modos un digno heredero para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es como si Nico Gonzalez o Matheus Nunes hubieran convencido de verdad alguna vez en el papel de mediocentro. Anderson, sin embargo, tiene toda la pinta. Es un jugador contrastado de la Premier League que dio más toques y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría llegar a convertirse en uno grandísimo. Pero viene de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si todavía representara a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. El tamaño del traspaso traerá consigo una enorme presión, y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que perfectamente podría haber sido difícil desprenderse dado su olvidable paso de una sola temporada por el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no quedará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del conjunto de Midlands por una cifra récord para el club. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue el principal impulsor de la operación, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya tiempo pareciendo desprovisto de la chispa y la confianza que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y por una cantidad que probablemente será alta. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año: Garnacho seguramente estará decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene facilidad para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente rindieron por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que tendrá menos presión lejos de un club del llamado ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente expectante después de haber asegurado una vez más el fútbol de la Champions League, algo positivo para el nuevo fichaje. Garnacho seguramente también será consciente de la situación de Harvey Elliott, que se incorporó al Villa desde el Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asumible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con unos ingresos récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó alcanzando la valoración que los campeones belgas hacían del extremo. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Una cantidad así da para mucho en un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título ante Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con un impresionante total de 51 participaciones de gol (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando al Brujas a conquistar el título de liga y a alcanzar las eliminatorias de la Champions League. Por supuesto, este movimiento conlleva cierto riesgo, aunque la cifra parezca un buen precio en el mercado actual; Tzolis tuvo muchas dificultades en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar a Inglaterra el nivel mostrado en Bélgica. El Arsenal esperará que Tzolis haya aprendido de aquella experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Arsenal quizá tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación en un primer momento. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que mostró en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por consolidarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder el año que viene gratis a un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no hay que olvidar que ha sufrido bastantes lesiones y ha tenido problemas de regularidad a lo largo de sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Le hemos dado muchísima caña al Barça a lo largo de los años por su política de fichajes, y con razón, pero cuando hay que reconocerlo, hay que hacerlo: esta operación podría resultar excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en ciernes cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca llegó a explotar del todo. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podría por fin desarrollar su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada de forma radical este verano. Básicamente, este parece el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no encontrará una plataforma mejor para desarrollar por fin su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers hubiera fichado por el Arsenal, campeón recién coronado, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental que disputar, y aun así el vigente campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, es una operación absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace apenas dos años y medio por 8 millones de libras iniciales. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad desorbitada que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está ahora mismo muy frustrada, porque siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios del club están atados de pies y manos por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal en la carrera por fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘escuadrón bomba’ de los Blues aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa tremendamente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un único gol en 22 apariciones con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro bien podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro sorprendente de los acontecimientos, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía entre ceja y ceja marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, algo comprensible visto el gran trabajo que hizo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente traslado de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en constante estado de agitación, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, especialmente porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y sería imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la pasada temporada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, al ganar solo uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa terminó la temporada a lo grande, acabando cuarto en la Premier League y levantando la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había indicios de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de cerrarse. En consecuencia, merece reconocimiento por haberse movido con tanta decisión y con tanto sigilo. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, acumula mucho kilometraje, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte de la preocupación en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se haya quedado fuera de las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes, por sus elevados precios. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que además subrayó su clase en el Mundial. Así, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni él mismo pensaba que aún podía llegarle. Desde hace tiempo se viene señalando a Tielemans como un jugador destinado a fichar por uno de los grandes de la Premier League pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y eso tampoco habría tenido nada de malo. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está sin duda en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte esta en una operación gigantesca para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su magnífico rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandes del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa después de acordar la venta de uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien tras regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares a lo largo de la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará muy corto de opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones de libras en variables, por un centrocampista que todavía no es titular fijo era evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo por Santos, que fue fichado como un jugador joven y con mucho potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor un tanto amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente era una operación demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de perder a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con prisas a Santos en su intento de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United sí necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más niveles que alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de "minutos regulares con el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con más incorporaciones probablemente por llegar en medio de la renovación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de directiva y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United vaya a poder ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sin embargo, sí puede ofrecer fútbol de Champions League, lo que de por sí significará más minutos dado que su club, pronto exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain financiado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después al Newcastle un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarle a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En lugar de eso, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que llevó al equipo de Eddie Howe a terminar 12º en la tabla. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente este ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecina más miseria, lo que significa que los aficionados ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que además probablemente acabe despilfarrándose. Nota: Suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar una operación histórica de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso con Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto al debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para triunfar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar en la élite absoluta sigue siendo una apuesta, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. De momento, sin embargo, probablemente a los aficionados no les importe. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el ex presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más cotizados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali iba a dejar el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para fichar por uno de los equipos más fuertes de Europa. En su lugar, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Evidentemente, nunca hubo ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para conceder el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, y hasta los grandes de Inglaterra se vieron comprensiblemente frenados por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, algo innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi sigue en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber pedido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación como cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del costado derecho que, posiblemente, es más eficaz en ataque que en labores defensivas, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser un parche decente durante un par de temporadas como mínimo. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, aportando 55 contribuciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho mientras ayudaba al Nerazzurri a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda se ha ganado lo que podría ser su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si logra dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, mantuviera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que ayudará en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya despertaba el interés de varios clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta chocante, sin embargo, es que el West Ham haya logrado exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la merecidamente criticada directiva del club merece un inusual reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra prueba más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke ya fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de mucho talento a sus 21 años. Puede desempeñar varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que brillaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, este acuerdo desprende un innegable aire de desesperación. El Tottenham, como hemos visto también con su interés en fichar a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar un centro del campo mediocre y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente necesita salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro motivo para golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: A simple vista, es un movimiento extraño. Fernandes había sido vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: el Manchester United, el Liverpool y el PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca un movimiento más bien lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo permanecerá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once inicial, y eso quizá no habría ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se lo llevara. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial antes de poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cifra por un jugador fichado del Genk por poco más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en Países Bajos pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar durante las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, era una operación en la que el Bayern llevaba tiempo trabajando. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se ganara un nombre en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio por sus dinámicas actuaciones en ataque con una Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje “soñado” por “uno de los clubes más grandes del mundo”, aunque abrirse paso en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría resultar una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por delante, ahora mismo está exultante y cree, con razón, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene toda la pinta de ser otra operación muy inteligente del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, con el club supuestamente decidiendo hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía una batalla cuesta arriba retenerlo. Nota: A

    Para el Chelsea: Una muestra interesante de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio el visto bueno a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba de forma generalizada que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, que fue nombrado Defensor del Año de la Serie A en 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una línea de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras gastar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente dejando muy atrás la oferta del Inter, y sigue estando verde con 21 años y solo una temporada decente en la élite a sus espaldas. Esto, por tanto, representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, cuya cantera integró de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta de contrato de los Blues de la que se informa, cercana a las 100.000 libras semanales, valiera más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter puede explicar en parte la decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la élite inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que su compatriota italiano Giovanni Leoni se incorporó al Liverpool el verano pasado como señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien podría haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Menudo premio gordo! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una cantidad tan ridícula de dinero por un suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. No hay que olvidar que Ramos estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parque de los Príncipes sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, lo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga a la sombra de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una sola operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que realmente mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Dejemos una cosa clara desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles a lo largo de tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no nada precisamente en la abundancia. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando desesperadamente de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en el club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería ofrecer todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos de goles. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro con verdadero potencial, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él no ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter realmente presión ni a Ronaldo ni a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un equipo de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. La operación mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un sustituto con gran potencial, y el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic está en su radar en una operación aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Además, no andan precisamente escasos de opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio está listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero es inevitable pensar que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a las puertas de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Cabría pensar que una operación a precio rebajado por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista alrededor de 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es conocido por ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener prácticamente asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham se lleva a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee ese carácter competitivo y esas dotes de liderazgo que tanto le han faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de dejar aparentemente claro que no ampliaría su etapa en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto intermedio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de consolidarse en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser titular garantizado en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no pueda ofrecerle ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. En realidad, el Tottenham solo puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, al darle al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 % de futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para la Copa del Mundo, y la cláusula de rescisión significaba que el club tenía las manos atadas en lo que respecta al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad de Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha incorporado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban en una fase avanzada y a que, según se informa, la oferta del club de Tyneside ya había sido aceptada. El Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero además estará encantado de incorporar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas y también por dentro, aportando una calidad y una profundidad de plantilla muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Extremo directo y veloz, que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador presionando aparentemente para que la operación saliera adelante. No obstante, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que no será así. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura pelea para ganarse un puesto en el once, y eso puede exigirle mejorar su producción global, con el Liverpool todavía dispuesto a ir a por el cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería disponer de muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estuvo realmente entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si al defensa no se le hubiera dejado agotar el contrato en primer lugar. Si el Liverpool le hubiera atado a un nuevo acuerdo cuando estaba en la cima de su rendimiento durante la campaña 2024-25, en la que ganó el título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés terminó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido de lo más extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, al parecer de alrededor de 250.000 libras a la semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores muy sonados, y con unas negociaciones agotadoras que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida de tiempo enorme para todo el mundo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, por tanto, el Real Madrid le dará al viejo objetivo Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese a que no pagará ningún traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según las informaciones, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, y eso es significativo. El francés es un buen defensa en su mejor versión y, con 27 años, probablemente aún no ha alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real Madrid está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha pasado sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate difícilmente es una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene pinta de poder torcerse muy rápido dado el intenso escrutinio que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el hervidero que es el Bernabéu habrá mucha menos paciencia con los tipos de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje a coste cero por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor forma, entonces tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo, en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, está lejos de estar garantizado que sea capaz de hacerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era, en esencia, el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde el punto de vista financiero, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha conseguido el Real Madrid a un jugador de una calidad sobresaliente gratis, sino que además se adelantó a su eterno rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales incluso comentó el propio Bernardo, un traslado al Camp Nou parecía hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Sus mejores días ya han quedado indiscutiblemente atrás, pero Silva demostró durante la pelea por el título de la pasada Premier League que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real frustró el fichaje del internacional portugués por parte del Barça. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los tres últimos veranos, si no más, Silva ha estado vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de La Liga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no hubo manera de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desplazado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un reto que, sin duda, afrontará con gusto y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, y brillar en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Esto resulta un poco extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura clave en defensa para el club londinense desde su llegada en 2022, después de un comienzo poco prometedor, así que verlo salir con pérdidas es algo desconcertante. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea pagó claramente de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había transmitido en privado su intención de marcharse y había sido abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares), al considerar que no era intocable. De hecho, quizá les habría costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también significa que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda cubrir ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que todo lo que dice Jose Mourinho va a misa, ya que el Real Madrid arranca su campaña de refuerzos en esta primera parte del mercado con un fichaje sorprendente. El club ya gastó mucho dinero el verano pasado en un lateral izquierdo para repescar a Alvaro Carreras del Benfica y llevarlo de vuelta al Bernabéu, pero eso no le ha impedido volver a tirar la casa por la ventana por Cucurella, a quien, según se informó, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacarle realmente el Real Madrid? Al menos, sí tiene el perfil de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Madrid ahora se encuentra con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, es el gran beneficiado de este movimiento: Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y se ha unido a uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, tras quedar desencantado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente dando el sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una petición de Mourinho, también tiene muchas opciones de consolidarse como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado precio, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa impaciencia de la afición del Bernabéu se vuelva contra él, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, no se puede negar que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, razón por la que el Liverpool se movió pronto para sustituirlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, no obstante, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, ahora la preocupación entre la afición es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. Los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, evidentemente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y fondo de armario en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, claro, pero los Spurs seguían contando con Destiny Udogie y con el versátil Djed Spence para elegir, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario descompuesto, y desde luego podría ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que llegue finalmente gratis es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había pasado a ser la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía otras opciones aparte de los Spurs, y la Juventus estaba entre los clubes que, según se decía, estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. No obstante, Robertson puede que ahora sí vea al Tottenham como una opción más atractiva de lo que era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir tardíamente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto ni a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para desprenderse de otro delantero descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club o su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, ahora el reto del Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar mucho en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento, después de por fin poner su casa en orden, sea gastar 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería resultar sin duda una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier puesto del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que haría que el precio se viera de una forma más favorable, y también se ha señalado que el scouser marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de registro goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y además cobrará menos que Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido. Nota: C+

    Para Gordon: De lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que los anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y al que también apoyaba de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás de forma comprensible ante el precio solicitado, y ahí radica ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador con un papel secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado un total de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente casi no pueda creer la suerte que ha tenido. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle