+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

LA Galaxy, Atlanta United y Portland Timbers quieren a Alejandro Zendejas

Alejandro Zendejas brilla con América y despierta el interés de LA Galaxy, Atlanta United y Portland Timbers en la MLS.

  • America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    Los clubes de la MLS ponen la mira en el destacado extremo del América

    Según el periodista Ekrem Konu, los tres equipos están monitoreando de cerca a Zendejas y considerando si realizar un movimiento por él en la próxima ventana de transferencias. Su regularidad con el América esta temporada ha incrementado su valor y reavivado el interés de la MLS.

    • Anuncios
  • FBL-MEX-AMERICA-SANTOSAFP

    Terreno conocido para Zendejas

    Antes de convertirse en una figura clave de la Liga MX, Zendejas se formó en la academia del FC Dallas y debutó profesionalmente en la MLS. Aunque en el pasado rechazó oportunidades de regreso, la puerta nunca se ha cerrado por completo. Durante la semana del All-Star de la MLS en julio, reconoció la posibilidad, aunque enfatizó que estaba contento con Las Águilas.

    “Obviamente extraño mi hogar… [MLS] es un objetivo para mí, pero estoy feliz donde estoy ahora”, afirmó. “Me tratan bien… Estoy en un muy buen lugar y, con suerte, consideraré la MLS en el futuro.”

  • America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    El nivel actual de Zendejas con América

    Zendejas, de 27 años, está protagonizando una de sus temporadas más completas en México y sigue siendo pieza clave en el esquema de André Jardine. Su capacidad en el uno contra uno, la versatilidad en las bandas y su constante aporte ofensivo lo han convertido en la principal referencia del ataque del América esta campaña.

  • America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    Rumbo a la Liguilla

    El América arrancará su esperado cuarto de final de la Liga MX contra Monterrey el 26 de noviembre.