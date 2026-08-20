Houghton, que en su día manejó la sala de máquinas en Anfield y Selhurst Park, entiende por qué un centrocampista todoterreno como él sería recibido en Merseyside con los brazos abiertos. Preguntado por un posible movimiento en el futuro, un hombre que ganó dos títulos de la First Division con el Liverpool, y que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de Football Betting, que lo tiene todo cubierto de cara a 2026-27, dijo: «Escucho a gente con la que he jugado y que tiene buen ojo para los centrocampistas. Conozco a Jan Molby, es muy fan de Adam. Ha hablado muy bien de él en numerosas ocasiones y yo confío en el criterio de Jan. Conoce el juego, conoce la posición. Cree que ahí hay un jugador de verdad que puede hacerlo bien.

»De hecho, hablé con Adam cuando ellos [Palace] ganaron al Liverpool la temporada pasada. Estuve en el partido y, después del encuentro, estaba hablando con Mark Bright y Adam salió. Es un chico con los pies en la tierra, un chaval realmente encantador. Fue un placer hablar con él y simplemente escucharle, y lo único que quiere es ser lo mejor que pueda llegar a ser.

»Tiene una actitud fantástica. Si alguien me preguntara qué pienso de Adam Wharton, diría que tiene una gran actitud. Quiere triunfar. Tiene todos los ingredientes para ser un jugador top.

»Ahora mismo, la única preocupación con el Palace es que no pueden seguir vendiendo jugadores. [Marc] Guehi se fue y ahora [Maxence] Lacroix también se ha ido, y están moviendo jugadores de un lado a otro. Para tener un mínimo de éxito, no puedes seguir haciendo eso. Miras lo que han ganado, los tres trofeos en los que han estado involucrados. Una cosa que no quieres hacer es seguir cambiando jugadores.

»Si un club como el Liverpool llama a tu puerta, te vas a sentir tentado, ¿no? Así de simple si eres Adam Wharton. Todo depende de si encaja con lo que quiere el entrenador, y eso es lo que lo decidirá. Ahora mismo, sigo pensando que el Liverpool necesita algunos refuerzos más antes de arrancar de verdad».