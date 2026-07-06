Según la revista «kicker», el atacante de 22 años está cada vez más frustrado e impaciente con su situación en el equipo campeón de la Copa DFB 2025.
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La frustración y la impaciencia crecen: ¿perderá el VfB Stuttgart a una estrella del Mundial?
Según estas informaciones, El Khannouss se plantea marcharse en el próximo mercado de fichajes y dejar el VfB Stuttgart, principalmente por su cada vez menor tiempo de juego en el equipo suabo.
Al inicio de la pasada campaña era titular con el técnico Sebastian Hoeneß, pero sus minutos fueron disminuyendo.
Tras la Copa de África, que Marruecos perdió ante Senegal —aunque luego le fue otorgada en los despachos—, Hoeneß solo lo alineó como suplente de última hora: el jugador de 22 años se convirtió en un referente a tiempo parcial.
La final de la Copa DFB perdida 0-3 ante el Bayern en mayo marcó un punto de inflexión: entró en el 78’, ya con 2-0 en contra, y no pudo cambiar el partido.
El VfB Stuttgart no quiere ceder a El Khannouss.
El VfB Stuttgart no quiere negociar la salida del jugador de 22 años. El Khannouss llegó el verano pasado cedido por el Leicester City y, en mayo, el club alemán ejerció la opción de compra por 18 millones de euros.
En su primera temporada con el VfB disputó 41 partidos, marcó nueve goles y dio siete asistencias. Su contrato en Stuttgart vence en 2030 y, al parecer, no incluye cláusula de rescisión.
En el Mundial actual, el mediocampista marroquí ya está en cuartos de final tras ser titular en los cuatro partidos de la fase de grupos. Aún no ha marcado ni asistido.
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