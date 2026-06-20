Las recientes declaraciones de su agente, Claudio Vigorelli, han alertado al Udinese, que ahora teme perder a uno de sus jugadores clave del pasado curso, relacionado en los últimos días con varios clubes de la Serie A más ambiciosos. «La dinámica que llevó a Nicolò a Udine el verano pasado se caracterizó por una carrera contrarreloj, en los últimos minutos del mercado de fichajes, y, en consecuencia, las condiciones contractuales del fichaje de Nicolò, en caso de compra definitiva, no reflejaban su valor real. En los últimos días hemos mantenido intensas conversaciones con el Udinese para llegar a un acuerdo sobre las cifras. Hoy Nicolò está amargado y decepcionado por cómo se gestionó su compra, pero esperamos reunirnos con el club para aclarar posturas y alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes”, declaró Vigorelli.