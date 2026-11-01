El futuro de Achraf Hakimi ha empezado a generar especulaciones en Francia, en coincidencia con la búsqueda del Real Madrid de soluciones para el puesto de lateral derecho, algo que podría convertirlo en uno de los asuntos más atractivos del mercado de fichajes durante la próxima etapa.
La polémica continúa en el costado derecho del Real Madrid, ante la apuesta por Fede Valverde fuera de su posición, debido a las dudas que rodean el nivel de Trent Alexander-Arnold y del recién llegado Denzel Dumfries.
Las noticias procedentes de Francia han reforzado las especulaciones, ya que Achraf Hakimi rechazó una oferta para renovar su contrato con el Paris Saint-Germain más allá del año 2029.