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La fisura de Mourinho y el indicador parisino: la puerta del Real Madrid no se cerrará ante Hakimi

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Paris Saint-Germain
A. Hakimi
K. Mbappe
J. Mourinho
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La amistad de Mbappé en la imagen

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El futuro de Achraf Hakimi ha empezado a generar especulaciones en Francia, en coincidencia con la búsqueda del Real Madrid de soluciones para el puesto de lateral derecho, algo que podría convertirlo en uno de los asuntos más atractivos del mercado de fichajes durante la próxima etapa.

La polémica continúa en el costado derecho del Real Madrid, ante la apuesta por Fede Valverde fuera de su posición, debido a las dudas que rodean el nivel de Trent Alexander-Arnold y del recién llegado Denzel Dumfries.

Las noticias procedentes de Francia han reforzado las especulaciones, ya que Achraf Hakimi rechazó una oferta para renovar su contrato con el Paris Saint-Germain más allá del año 2029.

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  • La nostalgia por Madrid: ¡preguntas sin respuestas!

    El periodista y comentarista deportivo italiano Pierpaolo Matrone reveló al sitio Defensa Central que "el entorno de Hakimi ha calmado el entusiasmo del Paris Saint-Germain respecto a la renovación, pues consideran que todavía hay tiempo suficiente para abordar este asunto, sobre todo porque la última renovación del contrato del jugador se produjo hace solo dos años".

    Y añadió: "Esta postura cautelosa deja inevitablemente algunas preguntas sin respuesta sobre el futuro. El Real Madrid observa la situación desde la distancia. Hakimi, que se formó en el club español, nunca ha ocultado su deseo de volver a vestir la camiseta blanca algún día".

    Matrone plantea la posibilidad de que Achraf esté posponiendo la renovación de su contrato con el Paris Saint-Germain, a la espera de una posible llamada del Real Madrid.

    Lee también: Mourinho regresa al estadio del Racing 15 años después: ¡todo ha cambiado menos la bandera del Barcelona!

  • ¿Quién cubrirá el hueco de Mourinho?

    El sitio hizo alusión a la fuerte amistad entre Achraf Hakimi (27 años) y Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, señalando que «es probable que el delantero francés se alegre de la oportunidad de volver a jugar junto a Hakimi en el Real Madrid, tras los años que compartieron en el Paris Saint-Germain».

    No obstante, no parece que el club francés esté dispuesto a permitir la salida de una de sus máximas estrellas del Parque de los Príncipes.

    Achraf es actualmente, con clara diferencia, el mejor lateral derecho del mundo. En su día abandonó el Real Madrid debido a la presencia de Dani Carvajal en su posición, pero el costado derecho del conjunto blanco sigue siendo una de sus mayores carencias, y afronta actualmente numerosos interrogantes.

    Trent Alexander-Arnold no ha convencido hasta ahora, y Denzel Dumfries no parece estar al nivel suficiente para ocupar un puesto titular en el equipo de Mourinho, mientras que no se sabe hasta cuándo podrá Valverde seguir jugando como lateral derecho, sin que ello provoque una crisis similar a la que ya se produjo entre él y Xabi Alonso.

    Vídeo: el colmo. ¿Se cortó el pelo el famoso aficionado del United tras la caída ante el Chelsea?

  • La relación entre el Real Madrid y el París

    La posibilidad de que el Real Madrid se mueva para fichar a Achraf Hakimi en algún momento sigue sobre la mesa. Pero la otra cuestión es la reacción del Paris Saint-Germain, aunque las relaciones entre ambos clubes han mejorado mucho desde que Florentino Pérez abandonó el proyecto de la Superliga europea.

    Y puede que esta vez Nasser Al-Khelaifi esté dispuesto a entrar en negociaciones por el jugador, a condición de obtener la contrapartida económica adecuada. Sin embargo, todas estas posibilidades siguen siendo hipotéticas, según el mismo medio.

    Y concluyó: "Los próximos meses revelarán si vale la pena seguir el asunto como un expediente serio, o si se quedará en meros rumores y especulaciones".

    Lee también: ¿Fue perjudicado el Manchester City? El expresidente del comité de árbitros no da crédito a lo ocurrido

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