La fiscalía abre una investigación sobre Mónaco por presunto blanqueo de capitales y corrupción relacionados con el patrocinio de la República Democrática del Congo
El origen de la investigación
Según la Agencia France-Presse (AFP), el fiscal general de Mónaco ha iniciado una investigación preliminar sobre los vínculos comerciales que unen a Mónaco y la República Democrática del Congo. Fuentes judiciales confirmaron el martes que esta acción legal se deriva de una denuncia formal presentada por dos ciudadanos congoleños anónimos residentes en Francia. Estos expresaron su profunda preocupación por posibles irregularidades financieras encubiertas en el acuerdo deportivo.
El punto central de la investigación es un contrato de patrocinio establecido en junio de 2025 entre el club de fútbol monegasco y el Gobierno congoleño. El acuerdo, estimado en 4,8 millones de euros para tres temporadas, destaca principalmente el eslogan «R.D. Congo - Heart of Africa» en las mangas de los jugadores. Aunque existen acuerdos similares de mayor valor con el FC Barcelona y el AC Milan, este acuerdo específico de Mónaco ha despertado inmediatamente las sospechas de las figuras de la oposición y la diáspora.
Denuncias de explotación y corrupción
Los representantes legales de los denunciantes anónimos argumentan que la prestigiosa imagen del club francés de primera división se está explotando activamente en detrimento de la población congoleña. Hervé Diakese, el abogado que representa a los ciudadanos, declaró a la AFP que, aunque sus clientes sienten una profunda admiración por Mónaco, creen que ciertas personas han manipulado esta reputación para despojar al pueblo de la nación.
El objetivo declarado del patrocinio era impulsar el turismo, atraer inversiones extranjeras y aprovechar la experiencia deportiva de Mónaco para desarrollar el fútbol local. Sin embargo, los críticos se oponen vehementemente a esta narrativa. Destacan la cruda ironía de que la mayoría de los países europeos desaconsejan actualmente los viajes turísticos a este país asolado por los conflictos. Los detractores insisten en que destinar millones de euros al fútbol de élite europeo es una grave mala asignación de recursos que deberían dedicarse a las infraestructuras nacionales, que se necesitan desesperadamente.
El ministro de Deportes congoleño bajo escrutinio
La denuncia judicial se centra específicamente en Didier Budimbu, ministro de Deportes de la República Democrática del Congo. La acusación afirma que la ejecución de este contrato multimillonario eludió por completo las normas establecidas en materia de contratación pública. Los demandantes alegan una flagrante ausencia de partidas presupuestarias específicas y señalan la total ausencia de cualquier proceso de licitación competitiva, lo que suscita serias sospechas sobre la verdadera naturaleza de la transacción financiera entre el Gobierno y el club.
«Estamos entrando en una lógica de prácticas ilegales con sobornos y comisiones; hay cuestiones que verificar», afirmó Diakese. Las irregularidades procedimentales sugieren a los demandantes un esfuerzo calculado para eludir la transparencia. Tras una evaluación inicial de la denuncia, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de Francia determinó que el asunto merecía una acción adicional y remitió oficialmente el caso al fiscal general de Mónaco para que profundizara en las intrincadas vías financieras del acuerdo.
Examinar el origen de los fondos
El objetivo principal de la investigación recientemente abierta en Mónaco es rastrear y examinar meticulosamente el origen de los fondos utilizados para financiar el patrocinio de 4,8 millones de euros. Las autoridades pretenden descubrir si el dinero constituye un caso de blanqueo de fondos públicos malversados. Los registros financieros y las transacciones relacionadas con el acuerdo serán objeto de un minucioso escrutinio para garantizar que no se hayan integrado fondos ilícitos en el sistema financiero del Principado a través de esta asociación deportiva.
En respuesta a la situación legal que se está desarrollando, Mónaco mantuvo una postura cooperativa con respecto a la investigación preliminar. Cuando la AFP se puso en contacto con el club para recabar sus comentarios sobre las acusaciones y la investigación posterior, este proporcionó una respuesta concisa. «El AS Mónaco toma nota y queda a disposición de las autoridades competentes», declaró un portavoz.
