La Fiorentina ha alcanzado por fin un acuerdo con el Real Madrid para fichar a Mastantuono en calidad de cedido por una temporada, según Corriere dello Sport. El avance pone fin a un culebrón veraniego que amenazaba con convertirse en una larga novela del mercado de fichajes. Después de varias semanas de negociaciones de ida y vuelta entre las respectivas cúpulas de los clubes y los representantes del jugador, se ha encontrado una solución definitiva de compromiso.

El talentoso adolescente pondrá ahora rumbo a la Serie A para vestir la famosa camiseta viola la próxima temporada. Asegurar la firma del argentino supone un importante impulso para el conjunto italiano, que busca reforzar sus opciones ofensivas de cara a la nueva campaña.