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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

La final del Mundial... ¿Por qué Argentina parece tener más opciones de hacer historia?

FEATURES
L. Messi
L. Scaloni
L. Yamal
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Argentina
España
EE. UU.

La fórmula que dejó al Albiceleste a un paso de la gloria

En una final donde se miden las dos mejores selecciones, los detalles deciden entre la gloria y la decepción. Así llega la final del Mundial 2026: Argentina, campeona vigente, frente a una España muy convincente.

No es solo un partido del Mundial, sino un duelo entre dos escuelas futbolísticas. Argentina, liderada por Lionel Messi, busca un segundo título consecutivo con la experiencia de Lionel Scaloni.

Enfrente estará España, que muestra un estilo renovado: fútbol ofensivo, posesión constante, presión alta y una generación joven liderada por Lamine Yamal, con la mira en recuperar la gloria tras el título de 2010.

España ha mostrado mayor equilibrio en el torneo, pero Argentina tiene ventajas técnicas, mentales e históricas.

Equilibrio total, pero la experiencia y la capacidad de aprovechar ocasiones inclinan ligeramente la balanza hacia la Albiceleste.

Además, no necesita el balón para imponer su juego: se defiende con orden, transita rápido y cuenta con jugadores que aprovechan las ocasiones.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    El arma que España no tiene

    Por muy buena que sea España, Lionel Messi sigue siendo único. A sus 39 años, el capitán argentino lideró la lista de aportación de goles, demostrando que la edad no le resta influencia.

    Ya no depende de la velocidad, sino de su visión de juego: es el cerebro de los ataques, decide en el último tercio y puede romper cualquier defensa con un pase, un tiro libre o un disparo sorpresivo.

    Además, su presencia da confianza al equipo y obliga al rival a marcarlo con varios jugadores, lo que genera espacios para sus compañeros.

    Aun así, el éxito actual de Argentina no depende solo de su talento: el equipo muestra una identidad colectiva clara, donde cada jugador conoce su rol en defensa y ataque.

    En este torneo Argentina ha demostrado que puede crear peligro de varias formas: los delanteros marcan, los centrocampistas construyen y los defensas aprovechan el balón parado.Este juego colectivo reduce la dependencia de la genialidad individual y permite manejar mejor los partidos.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Las jugadas a balón parado y la fortaleza mental

    En las finales, las jugadas a balón parado suelen decidir el triunfo, algo que Argentina conoce bien.En este torneo ha aprovechado tiros libres y corners, gracias a la precisión de Messi y al juego aéreo de Romero, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y otros.

    Además, gestiona la presión con calma: no pierde la brújula al ir abajo en el marcador ni se deja llevar por el ambiente. Ya lo mostró en varios tramos del torneo, superando momentos complejos y exhibiendo carácter de campeón.

    Esta mentalidad se forjó a lo largo de años: desde la Copa América, pasando por el Mundial 2022, hasta hoy. Por eso Argentina muestra serenidad en los momentos clave y acierta cuando los detalles definen el partido.

  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    El hombre de los detalles... y el secreto de la continuidad

    Si Messi lidera dentro del campo, Lionel Scaloni dirige el proyecto desde fuera. Desde que asumió el cargo, el seleccionador argentino ha construido una selección con identidad clara y flexibilidad táctica.

    No impone un estilo fijo: presiona alto, cede el balón o mantiene la posesión según convenga.Esta versatilidad hace que Argentina sea difícil de descifrar, pues el rival nunca sabe qué versión enfrentará.

    Llegar a dos finales del Mundial consecutivas no se explica solo por el talento de Messi ni por una generación dorada. El éxito reciente de la «Albiceleste» se basa en un proyecto integral que Scaloni lideró y que convirtió al equipo en uno de los más estables y disciplinados del mundo.

    Al llegar, encontró un plantel en crisis, pero lo reconstruyó con un mix de experiencia y juventud, siempre respaldando a quienes ejecutan su plan. Hoy Argentina tiene una identidad clara con y sin balón, capaz de adaptarse a cualquier rival.

    Tras ganar el Mundial 2022, el cuerpo técnico evitó cambios radicales y mantuvo la estructura del equipo, incorporando poco a poco a los jóvenes sin romper la compenetración.

    Esa estabilidad ha mejorado la comprensión mutua y la ejecución táctica, visible en el rendimiento colectivo durante el torneo. Hoy Argentina no depende de acciones individuales, sino de un sistema donde cada jugador conoce su rol.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El equipo por encima de las estrellas

    Aunque Messi sigue siendo la figura más destacada, lo que caracteriza a la selección argentina es que todos los jugadores trabajan por el bien del equipo. La presión parte de los delanteros, los centrocampistas apoyan constantemente a la defensa, mientras que los defensas participan en la construcción del ataque, lo que confiere al equipo un claro equilibrio entre las fases defensiva y ofensiva.

    Los suplentes también han sido clave: han cambiado el ritmo de varios partidos y demuestran que la fuerza argentina no depende de once jugadores, sino de un grupo que siempre aporta. Esa mentalidad de equipo les mantiene en la lucha por los títulos pese a la edad de algunas estrellas.

    Si Messi es el cerebro ofensivo, el centro del campo funciona como corazón: late, controla y equilibra. Enzo Fernández impulsa la salida de balón y conecta líneas, mientras Alexis Mac Allister aporta calidad en la posesión y la creación.

    Rodrigo De Paul aporta fuerza y disciplina, combina trabajo defensivo y ofensivo y es clave en el sistema. Este trío permite a Scaloni manejar el ritmo: posesión cuando hace falta y transiciones rápidas, su arma más peligrosa.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Flexibilidad táctica y una mentalidad que no conoce la rendición

    Una de las claves del éxito de Argentina en el torneo es la capacidad de Scaloni para cambiar la formación del equipo según el rival. El seleccionador analiza sus puntos fuertes y débiles y elige el estilo más adecuado para cada partido.

    A veces alinea a tres centrocampistas para imponer su dominio; otras, refuerza la defensa o recurre a delanteros rápidos para explotar espacios. Esta flexibilidad dificulta que los rivales anticipen el estilo argentino y permite a los jugadores adaptarse a cada escenario.

    El aspecto mental destaca: el equipo aguanta la presión, mantiene la concentración y lucha hasta el final.

    Varios partidos del torneo lo demostraron: remontaron marcadores o mantuvieron su ventaja bajo presión. Esa fortaleza se ha vuelto parte de su identidad tras acostumbrarse a jugar finales con calma y confianza.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Un proyecto en busca de la eternidad

    La selección argentina ya no depende solo de un talento excepcional o de una generación dorada; ahora es un proyecto integral con estabilidad técnica, disciplina táctica, juego colectivo y una mentalidad que no se rinde.

    Por eso, llegar de nuevo a la final del Mundial no es una sorpresa, sino el fruto lógico de un proyecto que lleva años en marcha y que está a punto de añadir un nuevo capítulo a la historia del fútbol.

    Ahora busca revalidar el título, algo que no ocurre desde que Brasil lo lograra en 1958 y 1962, y que puede catapultar a los hombres de Lionel Scaloni a la gloria eterna.

    España, a un paso de su segundo título tras el de 2010, busca la segunda estrella que confirme su regreso a la cima.

    Argentina llega como campeona y con jugadores curtidos en eliminatorias, lo que le da calma para resolver detalles sin precipitarse. En finales así, la calma al decidir vale más que el control del balón o las ocasiones.

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    ¿Conseguirán Romero y Lisandro frenar a Yamal?

    La final marca la despedida de Messi, pero puede ser el inicio de la era de Lamine Yamal. El joven talento español ha brillado por su velocidad, habilidad, creación de ocasiones y acierto ante la portería.

    Además, pide el balón en los momentos clave y se ha convertido en pieza fundamental de España. La defensa argentina deberá vigilarlo, sobre todo en espacios y por las bandas.

    El dúo formado por Cristian Romero y Lisandro Martínez afrontará una de sus pruebas más duras en este torneo. Además, la movilidad de Dani Olmo y Mikel Oyarzabal entre líneas exigirá máxima concentración a la zaga albiceleste durante los 90 minutos.

    Romero aporta fuerza en los duelos y en el juego aéreo, mientras que Lisandro suma rapidez en la cobertura y capacidad para iniciar el ataque. Su capacidad para neutralizar a Yamal y Olmo será clave para que Argentina defienda el título.

    La final va más allá de un título: es el duelo entre una leyenda de dos décadas y un joven llamado a liderar el fútbol en los próximos años.

    Si Messi guía a Argentina al título, sumará un capítulo más a su leyenda. Pero si la copa es para España, esa noche podría marcar el inicio de una nueva era liderada por Lamine Yamal como heredero de la generación dorada de «La Roja».

  • Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFX 1:1GOAL

    ¿Quién tiene más posibilidades de ganar el título?

    En lo técnico, España muestra el mejor juego colectivo del torneo: posesión, presión y circulación rápida.

    Sin embargo, Argentina aporta experiencia, personalidad y manejo de la presión, además de un Lionel Messi capaz de decidir un partido con un toque.

    Por ello, que Argentina sea favorita no resta mérito a España, sino que subraya sus armas decisivas en los grandes partidos.

    Cuando suene el pitido inicial, las previsiones quedarán atrás y solo contará lo que ocurra sobre el césped. España podría imponer su ritmo, o Argentina podría absorber la presión y responder a tiempo.

    Lamine Yamal puede brillar y dar a «La Roja» su segunda estrella, o que Lionel Messi cierre su leyenda llevando a Argentina a revalidar el título.

    Lo único seguro es que el mundo verá una final excepcional entre las dos mejores selecciones y dos estilos opuestos: el colectivo de España y la mentalidad campeona de Argentina.

    Al final, el campeón no será el que más posea o cree, sino el que aproveche ese instante único... porque las finales no se ganan sobre el papel, sino sobre el césped.

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