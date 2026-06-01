Getty Images Sport
Traducido por
¡La final de la Liga de Campeones supone un nuevo revés para William Saliba! El defensa del Arsenal es duda para el Mundial con Francia tras agravar su lesión en la desgarradora derrota ante el PSG
Una decepción en la Liga de Campeones en Budapest
El sábado por la noche el Arsenal perdió la final de la Europa League ante el París Saint-Germain en los penaltis. El defensa Saliba, que jugó todo el partido, sufrió una lesión que podría marginarlo durante el verano.
El zaguero de 25 años fue un titán en la defensa de Arteta y completó los 120 minutos en Budapest pese al dolor, una decisión que podría afectar a Les Bleus.
- AFP
Preocupación por la lesión de la estrella francesa
Según Foot Mercato, Saliba llegó a la final con una lesión leve. La intensidad del partido de 120 minutos agravó el problema. Ahora es duda para el Mundial de Norteamérica, que empieza el 11 de junio.
La noticia golpea a Didier Deschamps, que ve a Saliba como pieza clave de su defensa. En los próximos días, el cuerpo médico evaluará si el central del Arsenal llega a tiempo o debe quedarse fuera.
Los Gunners fallan en los penaltis
Las lesiones aumentan el pesimismo en el Arsenal. El equipo de Arteta estuvo a punto de hacer historia, pero no pudo con el gigante francés y cayó en los penaltis.
Finalmente fue Gabriel, compañero de Saliba en la zaga, quien envió por encima del larguero el penalti decisivo, entregando el título al PSG y dejando a los londinenses preguntándose qué podría haber sido. Para Saliba, al desgaste mental de la derrota se suma ahora la posibilidad de perderse el torneo.
- AFP
Deschamps se enfrenta a un dilema defensivo
Si Saliba no se recupera a tiempo, Deschamps deberá recurrir a otras opciones de su plantilla. Ibrahima Konaté sigue como suplente de lujo, mientras que Maxence Lacroix, Lucas Hernández y Jules Koundé pueden aportar profundidad a los campeones de 2018.
No obstante, perder al considerado por muchos como el mejor central derecho de Inglaterra es un golpe duro para Francia. Aunque cuerpo técnico y afición conservan la esperanza, las primeras pruebas médicas indican que las aspiraciones del defensa del Arsenal de jugar el Mundial están en serio riesgo tras su lesión en Budapest.