La filosofía del impacto y el terror... ¿Cómo se convirtió el Bayern de Múnich en la máquina ofensiva más temible de Europa?

En las gradas del «Allianz Arena», el éxito no se mide solo por los tres puntos, sino por el terror que la máquina ofensiva del Bayern de Múnich infunde en el corazón de sus rivales.

El club bávaro no se basa en la defensa y la cautela, sino en una doctrina ofensiva arrolladora que, con el tiempo, se ha convertido en su ADN.

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