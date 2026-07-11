La filosofía de Deschamps pone a España bajo la amenaza del diluvio de los Galos

Francia reafirmó su condición de favorita al Mundial 2026 tras eliminar a Suecia, Paraguay y Marruecos. Ahora busca su tercera estrella tras 1998 y 2018.

El próximo martes disputará las semifinales ante España.

El diario «Sport» analiza los puntos fuertes y débiles del equipo de Deschamps antes del choque contra los «Matadores».

La lista que Deshamps anunció antes del torneo generó debate, pues el seleccionador contaba con muchas opciones y cualquier decisión dejaba fuera nombres relevantes.

La ausencia más destacada fue la de Eduardo Camavinga, quien no convenció tras una temporada discreta con el Real Madrid. Además, sorprendió que Deschamps convocara solo a cinco centrocampistas.

A simple vista, el número parecía insuficiente para un puesto que exige gran esfuerzo físico y acumula muchas tarjetas, pero esta decisión reflejó la idea de Deschamps y evidenció las fortalezas y debilidades de los bleus.