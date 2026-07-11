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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La filosofía de Deschamps pone a España bajo la amenaza del diluvio de los Galos

FEATURES
Francia vs España
Francia
España
World Cup
D. Deschamps
K. Mbappe
Francia
España

Francia reafirmó su condición de favorita al Mundial 2026 tras eliminar a Suecia, Paraguay y Marruecos. Ahora busca su tercera estrella tras 1998 y 2018.

El próximo martes disputará las semifinales ante España.

El diario «Sport» analiza los puntos fuertes y débiles del equipo de Deschamps antes del choque contra los «Matadores».

La lista que Deshamps anunció antes del torneo generó debate, pues el seleccionador contaba con muchas opciones y cualquier decisión dejaba fuera nombres relevantes.

La ausencia más destacada fue la de Eduardo Camavinga, quien no convenció tras una temporada discreta con el Real Madrid. Además, sorprendió que Deschamps convocara solo a cinco centrocampistas.

A simple vista, el número parecía insuficiente para un puesto que exige gran esfuerzo físico y acumula muchas tarjetas, pero esta decisión reflejó la idea de Deschamps y evidenció las fortalezas y debilidades de los bleus.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Solo 5 jugadores en el centro del campo

    Deschamps es un entrenador que minimiza riesgos. Francia busca permanecer en el partido, ganar duelos, reducir pérdidas de balón, aguantar la presión y golpear en el momento oportuno.

    Si para lograrlo debe prescindir de la presión alta o de un juego más vistoso, no le importa. De ahí que se conforme con solo cinco centrocampistas.

    Deschamps ha elegido a N’Golo Kanté, Mano Kone, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Warren Zaire-Emery.

    Tras la lesión de Tchouaméni, todo indica que Rabiot y Kounde seguirán al mando del centro del campo por su fuerza, su dominio en los duelos y su perfil más defensivo que creativo.

    Según Sport, su mensaje es claro: la fuerza física prima sobre la técnica.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Primero la defensa y luego el ataque

    Deschamps siempre ha creído que la mejor forma de atacar es una buena defensa, y después deja la tarea en manos de los delanteros.

    Un error rival o una pérdida de balón en zona peligrosa puede bastar para marcar. Esta filosofía le ha dado títulos: campeón del mundo en Rusia 2018, finalista en Catar 2022 y ahora en semifinales del Mundial 2026.

    Por eso necesita centrocampistas luchadores que recuperen el balón rápido y se lo ceden a los jugadores más habilidosos, capaces de decidir los partidos.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un ataque aterrador de los Gallos

    Deschamps suele usar un 4-2-3-1 que a veces se convierte en 4-3-3. Sus roles son claros: un lateral defensivo (Koundé o, antes, Pavard) y uno ofensivo (Theo Hernández).

    En el centro del campo prefiere una pareja física y potente, con Rabiot como referente en la construcción del juego.

    La verdadera magia reside en la delantera, donde cuenta con un trío ofensivo temible formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barkola y Mikel Oulissé.

    Los números lo confirman: Mbappé lidera la clasificación de goleadores de Francia y del Mundial con 8 tantos y 3 asistencias, mientras que Oulissé es el máximo asistente del torneo, con 5.

    Dembélé suma cuatro goles y dos asistencias, mientras que Doué y Barkola aportan un gol y una asistencia cada uno.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    La selección francesa no está exenta de defectos

    Pese a todo, Francia tiene defectos: sufre ante defensas muy compactas, como mostró contra Paraguay, cuando necesitó un penalti para ganar.

    Su calidad individual basta para romper defensas cerradas, pero a veces le falta rapidez en la circulación del balón en ataques largos, lo que reduce su peligro ante rivales bien organizados atrás.

    En definitiva, Francia depende mucho de su eficacia ofensiva, su fuerza física y el talento individual en ataque.

    Tras 14 años al frente del cuerpo técnico, los resultados confirman que el seleccionador francés sabe cómo llevar a su equipo a las fases finales.

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