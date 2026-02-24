AFP
Traducido por
La FIFA solicita informes de seguridad sobre México tras los recientes disturbios
La FIFA solicita informes de seguridad
La solicitud tiene por objeto proporcionar a la sede de la FIFA en Zúrich una comprensión más clara del alcance de los acontecimientos y sus posibles implicaciones.
Según ESPN, la documentación recopilada por la oficina de la FIFA en México ya ha sido enviada a Suiza. El informe describe los incidentes que tuvieron lugar entre el domingo 22 de febrero y la madrugada del lunes, y abarca las alertas de seguridad en aproximadamente 20 estados mexicanos, tal y como habían reconocido previamente las autoridades federales. El objetivo de la FIFA es evaluar la evolución de la situación y determinar si es necesario adoptar medidas operativas.
- AFP
Ciudades anfitrionas en proceso de revisión
A pesar de la preocupación, personas cercanas al Gobierno federal mexicano sostienen que, por el momento, no hay indicios de que la condición del país como sede del Mundial de 2026 esté en peligro. Los preparativos en las ciudades anfitrionas continúan según lo previsto, mientras que los comités organizadores locales esperan cualquier comunicación formal por parte de la dirección de la FIFA, bajo la presidencia de Gianni Infantino.
- AFP
Los preparativos siguen según lo previsto.
Guadalajara y Monterrey desempeñarán un papel importante en la próxima ventana internacional de la FIFA en marzo, cuando acogerán los partidos de play-off intercontinentales que determinarán los clasificados definitivos para la Copa del Mundo.
En Guadalajara, se espera que las selecciones nacionales de Nueva Caledonia, Jamaica y la República del Congo compitan por un lugar en la fase final del torneo. Por su parte, Monterrey acogerá a Surinam, Bolivia e Irak, que buscarán asegurar su clasificación.
- Getty Images Sport
Horas críticas en Jalisco
Las autoridades locales de Jalisco han emitido una alerta roja de seguridad, lo que ha llevado a la suspensión temporal de las clases y de determinadas actividades públicas como medida de precaución. En Nuevo León, las autoridades han reforzado la presencia policial en toda el área metropolitana.
Además de los partidos de la fase final, Guadalajara acogerá cuatro partidos de la Copa del Mundo en 2026, Monterrey también organizará cuatro y la Ciudad de México acogerá cinco, incluido el partido inaugural del torneo.
Anuncios