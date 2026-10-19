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¡La FIFA sanciona a Egipto! Hossam Hassan, Ibrahim Hassan y Mostafa Zico, castigados tras el duelo contra Argentina en el Mundial
Egipto recibe una dura sanción disciplinaria
La FIFA ha asestado un duro golpe a la selección egipcia al imponer sanciones de varios partidos a miembros de su cuerpo técnico y a un jugador destacado tras un tenso encuentro de octavos de final del Mundial de 2026.
El organismo rector del fútbol mundial confirmó que el seleccionador, Hossam Hassan, y el responsable del equipo, Ibrahim Hassan, han sido sancionados con tres partidos cada uno. La sanción fue aún más severa para el delantero Mostafa Zico, suspendido durante cinco partidos por su implicación en los incidentes posteriores al encuentro que empañaron la eliminación de Egipto del torneo.
Las sanciones se derivan del decisivo partido contra Argentina, en el que Egipto desperdició una ventaja de dos goles y acabó perdiendo por un doloroso 3-2. Tras el encuentro, las acusaciones de parcialidad arbitral cobraron protagonismo, y la delegación egipcia expresó su indignación tanto dentro como fuera del terreno de juego. Estas novedades suponen un importante contratiempo para la selección de cara a su próximo ciclo competitivo, especialmente después de que la EFA decidiera recientemente aprobar la ampliación del contrato de Hossam Hassan hasta el Mundial de 2030.
- AFP
Partidos clave que se perdió durante la fase de clasificación
El calendario de estas sanciones causará considerables problemas logísticos a la Federación Egipcia de Fútbol de cara a las próximas ventanas internacionales. Hossam e Ibrahim Hassan se perderán el doble enfrentamiento contra Malawi, previsto para el mes que viene en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027. Además, los dos entrenadores tampoco podrán estar en la banda durante el decisivo partido de clasificación contra Angola en marzo de 2027.
La sanción de Mostafa Zico es bastante más larga y le impedirá jugar con la selección hasta junio de 2027. Esto significa que el extremo no estará disponible para los cuatro partidos que restan de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027, ni para otro encuentro internacional. La ausencia de un titular habitual durante tanto tiempo plantea un reto táctico para Egipto. La EFA confirmó estos detalles en una publicación oficial en redes sociales, en la que detalló los partidos afectados por la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA.
Unas declaraciones polémicas provocan una investigación
El origen de las sanciones disciplinarias está en las declaraciones incendiarias de los implicados, especialmente las relativas a la integridad del torneo. Según se informó, Hossam hizo comentarios de carácter político durante una rueda de prensa previa al partido y sugirió que Argentina recibía un trato de favor por su condición de vigente campeona y por motivos comerciales. Sostuvo que no se habían respetado los principios del juego limpio y que factores externos habían influido indebidamente en el resultado del encuentro, una opinión que también se hizo sentir en el vestuario egipcio.
El jugador Mostafa Zico fue aún más lejos al calificar el torneo de «amañado» y acusar a los responsables de haber echado a perder deliberadamente los esfuerzos de toda la nación egipcia. Estas declaraciones, sumadas a los gestos desafiantes de Hossam Hassan hacia el árbitro, entre ellos una señal de «no al racismo», constituyeron la base del informe de la FIFA.
La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) ya había intentado defender a los tres mediante la presentación de aclaraciones jurídicas sobre su comportamiento, pero la Comisión Disciplinaria consideró que sus actos y palabras eran suficientes para justificar las sanciones de varios partidos que ahora condicionan el futuro inmediato de Egipto.
La EFA responde a las conclusiones de la FIFA
En respuesta a la noticia, la Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que tomó nota de la decisión e indicó su intención de estudiar posibles vías legales. La federación ya ha solicitado los fundamentos jurídicos completos de las resoluciones para evaluar la viabilidad de un recurso. «La Federación Egipcia de Fútbol ha solicitado a la Comisión Disciplinaria de la FIFA los motivos y fundamentos detallados de las decisiones adoptadas, con el fin de estudiarlos y evaluar la situación jurídica de cara a la presentación de un recurso conforme a la normativa aplicable», continuó el comunicado.
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