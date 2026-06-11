La FIFA revoluciona el sistema de traspasos al introducir cláusulas de rescisión obligatorias y reducir las tasas, tras acordarlo con el sindicato de jugadores

Diarra, excentrocampista francés, impugnó las normas de traspasos de la FIFA tras un conflicto contractual con el Lokomotiv de Moscú en 2014. El club ruso rescindió su contrato por incumplimiento, y la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA le obligó a pagar unos 10,5 millones de euros de indemnización. Royal Charleroi quiso ficharlo, pero exigía garantías de que no asumiría esa deuda, algo que las normas de la FIFA no permitían.

Como la normativa de la FIFA no preveía esas garantías, el traspaso se frustró. Diarra demandó entonces a la FIFA y a la Federación Belga de Fútbol, alegando que esas reglas limitaban ilegalmente la libertad de circulación de los jugadores dentro de la Unión Europea.

En octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que esas normas de la FIFA eran incompatibles con el derecho comunitario, pues podían obstaculizar la libre circulación de trabajadores y restringir la competencia. Tras la sentencia, la FIFA reformó su marco de traspasos y aprobó un nuevo sistema que se aplicará en 2027.