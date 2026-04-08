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La FIFA responde a las preocupaciones sobre el mapa de entradas para el Mundial, pero siguen sin resolverse algunas dudas
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Las frustraciones de los aficionados, explicadas
A diferencia de la mayoría de los eventos deportivos estadounidenses, donde se elige un asiento específico, la FIFA vende las entradas para el Mundial por categorías. Cada estadio se divide en distintos niveles de precios —siendo la Categoría 1 la más cara— y los aficionados compran una zona, no un asiento concreto.
Así, dos aficionados con entradas de Categoría 1 pueden acabar en zonas muy distintas: desde la línea de banda hasta las esquinas o detrás de la portería. La FIFA insiste en que esos mapas son solo una guía, no planos exactos, pero la diferencia entre la expectativa y la realidad genera mucha frustración.
«Mucha gente se siente engañada, confundida o, simplemente, decepcionada por la forma en que se asignaron los asientos», afirmó Jordan Likover, uno de los aficionados que habló con The Athletic.
Además, los límites de cada categoría variaron varias veces durante la venta.
«Como mínimo, no es nada coherente», añadió otro aficionado, Andrew Swart. «Cuando se habla de lo caras que son estas entradas, parece que hay una gran diferencia entre dónde te puedes sentar y dónde no».
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La postura de la FIFA
La FIFA insiste en que sus planos de entradas solo pretendían ser orientativos sobre los posibles asientos, no una garantía.
«En las fases de venta anteriores a la actual, la FIFA publicó planos orientativos para ayudar a los aficionados a entender dónde podrían estar sus asientos. Estos planos no mostraban la distribución exacta, sino la extensión general de cada categoría», explicó un portavoz de la FIFA a GOAL por correo electrónico.
Además, los límites de las categorías cambiaron para incorporar las nuevas zonas de aficionados de la PMA.
«Tras el sorteo final y la apertura de la fase de venta para aficionados PMA, esos mapas se actualizaron para resaltar sus zonas. Así, la FIFA buscó ayudar a los seguidores PMA a identificar las secciones donde podrían sentarse juntos, según disponibilidad y asignación final. Estas zonas para aficionados coinciden con las Categorías 1 y 2 para el público general», añadió el portavoz.
Ahora que la distribución de asientos está definida, la FIFA afirma que los aficionados en la fase de venta actual pueden seleccionar asientos específicos al comprar. Además, ha subido nuevos mapas para aclarar la ubicación de quienes compraron en fases anteriores.
Además, para quienes ya tenían boletos, la FIFA publicó mapas definitivos de categorías sin las zonas máximas potenciales, mostrando la zonificación final sin las antiguas hipótesis de agrupación.
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¿Está afectando el sector hotelero a otras categorías?
Sin embargo, algunos aficionados y compradores de entradas creen que se han realizado cambios para reservar más espacios VIP. Según On Location, los paquetes VIP oficiales del Mundial cuestan entre 2.000 y más de 70.000 dólares. También dudan de que las entradas estándar de Categoría 1 pudieran dar acceso a asientos premium junto al campo.
«Creo que la FIFA nos engañó al mostrarnos un plano de asientos que nos hacía pensar que podríamos estar junto al campo, algo que nunca fue posible», declaró un aficionado llamado Nick a The Athletic.
En su declaración a GOAL, la FIFA no mencionó el tema de los asientos de hospitalidad.
Otra polémica sobre las entradas
El alto precio y la escasez de entradas siguen generando preocupación. Los boletos para la final llegan a 10 990 dólares, y el sistema de sorteo ha presentado fallos. Pese a las críticas, la FIFA asegura que los ingresos se reinvertirán en programas de fútbol mundiales.