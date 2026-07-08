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La FIFA rechaza la apelación de Francia contra la tarjeta amarilla a Michael Olise
La FIFA confirma la tarjeta amarilla de la victoria de Paraguay
El miércoles, Deschamps confirmó que la Federación Francesa de Fútbol pidió anular la tarjeta amarilla a Olise en el partido contra Paraguay. El delantero fue amonestado en los últimos minutos tras un choque con Matías Galarza.
Las repeticiones mostraron que Olise tiró de la camiseta del paraguayo, aunque no le golpeó, y Galarza cayó al suelo aparentemente con dolor. Olise ha sido una figura clave para Francia en este torneo, ya que ha disputado todos los partidos del Mundial hasta la fecha y ha dado cinco asistencias. Sin embargo, la apelación no prosperó, por lo que la amonestación se mantiene de cara a los cuartos de final. «La tarjeta amarilla no ha cambiado», explicó Deschamps. «Esta mañana hemos recibido una notificación de la FIFA».
- Getty
La suspensión de Balogun evidencia la incoherencia de la FIFA.
Días después de que la FIFA aplazara, de forma controvertida, la suspensión por roja del estadounidense Folarin Balogun, Francia vio rechazada su apelación. Balogun, expulsado ante Bosnia-Herzegovina, pudo jugar los octavos tras una intervención muy sonada.
Pese a ello, Estados Unidos perdió 4-1 ante Bélgica. Los belgas avanzaron a cuartos y allí se medirán a España. El ganador se cruzará en semifinales con Francia o Marruecos, lo que acentúa la frustración por la rigurosa sanción a Olise.
Francia se prepara para un difícil partido contra Marruecos
Antes de soñar con una semifinal contra Bélgica o España, Francia debe vencer a la sólida selección de Marruecos. Deschamps ya advirtió a su plantilla: no subestimar al rival.
«En cuanto al partido, Marruecos no es Paraguay», advirtió Deschamps. «Jugamos contra Marruecos hace cuatro años; ellos llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones. Tienen muy buenos jugadores, es un equipo al que le gusta tener la posesión y atacar. Tiene grandes cualidades».
Olise debe dosificar esfuerzos para no ser sancionado y poder estar en la siguiente ronda.
- AFP
¿Qué pasará ahora con Francia y Olise?
Francia afina su preparación para los cuartos de final del jueves. Deschamps duda si alinear a Olise de titular, pues una nueva amarilla lo excluiría de una posible semifinal ante España o Bélgica. El cuerpo médico y técnico vigilará al grupo antes del kick-off, buscando una victoria que acerque a la selección a la gloria del Mundial.
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