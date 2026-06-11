La FIFA prohíbe una imagen controvertida: Haití debe cambiar su camiseta antes del inicio del Mundial

Haití debuta este domingo a las 3:00 h CEST en Boston ante Escocia, en su primer Mundial en 52 años. El equipo caribeño, claro outsider, compartirá el Grupo C con Brasil, pentacampeón del mundo, y Marruecos, campeón de África.

«Sabemos que quizá la gente tenga una mala imagen de nuestro país, que tiene muchos problemas, pero esto va a hacer mucho bien al país, a la gente y a mi familia», declaró el centrocampista Jean-Ricner Bellegarde a la AFP antes del inicio del torneo. En la convocatoria de 26 jugadores de Haití también figura el portero Josué Duverger, del FC Cosmos Koblenz, equipo de la Oberliga.