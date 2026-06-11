La camiseta mostraba una ilustración de la batalla de Vertières de 1803, que garantizó la independencia de Haití. El equipo la usó en dos partidos de preparación en Florida antes de que la FIFA interviniera.
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La FIFA prohíbe una imagen controvertida: Haití debe cambiar su camiseta antes del inicio del Mundial
El fabricante colombiano Saeta ha anunciado que ha modificado la camiseta para cumplir con la normativa. Según la empresa, el diseño original no era «una declaración política», sino «un homenaje a quienes luchan por el futuro de Haití».
«Sabemos que mucha gente tiene una mala imagen de nuestro país».
Haití debuta este domingo a las 3:00 h CEST en Boston ante Escocia, en su primer Mundial en 52 años. El equipo caribeño, claro outsider, compartirá el Grupo C con Brasil, pentacampeón del mundo, y Marruecos, campeón de África.
«Sabemos que quizá la gente tenga una mala imagen de nuestro país, que tiene muchos problemas, pero esto va a hacer mucho bien al país, a la gente y a mi familia», declaró el centrocampista Jean-Ricner Bellegarde a la AFP antes del inicio del torneo. En la convocatoria de 26 jugadores de Haití también figura el portero Josué Duverger, del FC Cosmos Koblenz, equipo de la Oberliga.