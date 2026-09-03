La FIFA ha acusado a la UEFA de lanzar una campaña de desprestigio contra ella y contra Gianni Infantino tras las amenazas de emprender acciones penales contra el presidente. Según un informe de The Athletic, la disputa se debe a que la UEFA presentó un documento legal en Estados Unidos el 28 de agosto.

El organismo rector europeo alegó que Infantino estaba promoviendo un "precio fraudulentamente por debajo del de mercado para su propio beneficio" en relación con la venta de una participación del 20 % en las operaciones comerciales de la FIFA por 4.200 millones de dólares (3.100 millones de libras). El plan, conocido como la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), habría supuesto que el fondo de inversión estadounidense Thrive Eternal comprara una participación importante en competiciones globales.