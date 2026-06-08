La FIFA llega a un acuerdo con un exjugador del Real Madrid y del Chelsea tras perder un juicio por los derechos de traspaso

La FIFA confirmó el lunes un acuerdo definitivo con Diarra, excentrocampista de Arsenal, Chelsea y Real Madrid, que pone fin a un sonado litigio sobre los derechos de traspaso.

El caso saltó al foco tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las normas de la entidad.

El jugador reclamaba 65 millones de euros por daños y perjuicios a la FIFA y a la Federación Belga de Fútbol, tras la sentencia del TJUE que declaró nulas algunas normas de la FIFA por vulnerar la legislación laboral y la libertad de circulación en la UE.