Al-Nassr ha encontrado una salida a otro problema tras mostrar "pleno cumplimiento" con las normas establecidas por la FIFA. Su último embargo de transferencias fue levantado apenas dos días después de ser revelado.

El gurú de las transferencias Fabrizio Romano ha declarado en las redes sociales: "El veredicto de la FIFA hoy confirma el pleno cumplimiento de Al-Nassr con las normas, ya que la prohibición de registro ha sido levantada de forma permanente. El caso está cerrado, una noticia clave para Al-Nassr de cara a los planes del club para 2026".

Al-Nassr no es el único equipo de la Liga Profesional Saudí que ha sido sancionado. Los rivales nacionales Al-Riyadh, Al-Shabab y Al-Wehda también aparecen en la lista de clubes sancionados. Estos embargos se extienden a lo largo de tres ventanas.

Ronaldo espera que esos castigos jueguen a su favor, con tangible success having been in short supply durante su tiempo en el Medio Oriente. Ganó la Copa de Campeones de Clubes Árabes en 2023.

No se han añadido más logros a su currículo a nivel de club desde entonces, enfrentándose a la frustración en competencias nacionales y continentales. Sin embargo, ha ayudado a Al-Nassr a llegar a la cima de la tabla de la Liga Profesional Saudí en 2025-26.

Presumen un récord impecable a lo largo de los nueve partidos de esta temporada, con una ventaja de cuatro puntos sobre Al-Hilal, que ocupa el segundo lugar. Al-Nassr participará en la acción de la Copa AFC contra Al-Zawraa el miércoles, antes de enfrentarse a Al-Akhdoud en la liga el 27 de diciembre.