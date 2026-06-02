La FIFA lanza el Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino para apoyar mejor a las futbolistas

El Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino de la FIFA impulsa la investigación sobre las deportistas para ofrecerles apoyo personalizado durante sus carreras.

Ofrece una visión integral de cada jugadora, atiende sus necesidades individuales y ambientales, y adapta el apoyo para mejorar su salud y rendimiento.

Además, resuelve un problema histórico: las deportistas suelen entrenar y ser evaluadas con sistemas pensados para hombres.

El proyecto aborda varios temas clave:

Fisiología

femenina, edad

fértil, seguimiento

de la salud menstrual, embarazo y posparto

, fertilidad

, menopausia

, salud

pélvica, nutrición

, recuperación

, sueño

, fuerza y acondicionamiento

, fichas de evaluación y perfiles.