La FIFA insta a posponer la repesca de Irak para el Mundial en México debido a los problemas con los visados y los viajes provocados por la escalada de la guerra con Irán
Arnold hace una petición desesperada a la FIFA
Con el espacio aéreo iraquí cerrado hasta el 1 de abril debido a la intensificación del conflicto, el equipo de Arnold, compuesto principalmente por estrellas de la liga nacional, no puede reunirse ni viajar en estos momentos. «Por favor, ayúdennos con este partido, porque ahora mismo estamos teniendo dificultades para sacar a nuestros jugadores del país», declaró Arnold, exentrenador de la selección australiana, a la agencia Australian Associated Press.
El caos con los visados y los viajes paraliza los preparativos
La situación se ha complicado aún más por el cierre de embajadas extranjeras en la región, lo que ha impedido a los jugadores obtener los visados necesarios para el torneo de play-off en México. Además, el propio Arnold se encuentra actualmente varado en los Emiratos Árabes Unidos, ya que el conflicto sigue perturbando los viajes en Oriente Medio. Estos obstáculos insuperables ya han obligado a posponer una concentración de entrenamiento en Houston, lo que ha dejado los preparativos del equipo en ruinas.
El técnico australiano se ha mostrado firme en su postura de que no es posible presentar un equipo improvisado compuesto únicamente por jugadores que militan en clubes extranjeros para un partido tan importante. «No sería nuestro mejor equipo y necesitamos nuestro mejor equipo disponible para el partido más importante del país en 40 años», afirmó.
Proponer un retraso estratégico
En un intento por encontrar una solución, Arnold ha propuesto un retraso estratégico en el calendario de la repesca que permitiría que los partidos preliminares se disputaran, mientras que se retrasaría la última ronda. «En mi opinión, si la FIFA retrasara el partido, nos daría tiempo para prepararnos adecuadamente», afirmó Arnold. «También le daría más tiempo a la FIFA para decidir qué va a hacer Irán».
El entrenador sugiere que posponer la repesca final hasta una semana antes del comienzo del Mundial aportaría claridad sobre la situación geopolítica general. «Si Irán se retira, nosotros pasaremos al Mundial, y eso le dará a Emiratos Árabes Unidos, a quien vencimos en la fase de clasificación, la oportunidad de prepararse para Bolivia o Surinam», añadió el entrenador, señalando la posibilidad de una reorganización en las participaciones del torneo.
Persiguiendo un sueño histórico
Según se informa, la Federación Iraquí de Fútbol está trabajando sin descanso entre bastidores para superar la crisis, pero necesita una respuesta rápida de la FIFA para poder planificar sus próximos pasos. «El presidente de nuestra federación, Adnan Dirjal, está trabajando sin descanso para planificar y preparar todo lo necesario para hacer realidad el sueño de todos los iraquíes, por lo que necesitamos que esta decisión se tome rápidamente», concluyó Arnold, destacando lo mucho que hay en juego para la nación.
Mientras el conflicto en Oriente Medio sigue afectando al calendario deportivo mundial, todas las miradas están puestas ahora en Zúrich para ver si el organismo rector concederá la prórroga. Para una nación que ha esperado cuatro décadas para volver a la escena mundial, la perspectiva de ser rechazada por motivos logísticos y no por su rendimiento en el campo sería un trago muy amargo.
