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¡La FIFA incumple su propia norma! Excepción especial para la sede de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina
La FIFA hace una excepción de marca para el estadio de Atlanta.
La FIFA ha flexibilizado su normativa sobre marcas para la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta. A pesar del cambio temporal de nombre del recinto, el logotipo de Mercedes-Benz en el techo seguirá visible, informa The Mirror.
FIFA suele exigir que se retiren o cubran todas las marcas no autorizadas para proteger a sus patrocinadores, como Hyundai y Kia. Sin embargo, el tamaño y diseño del techo impedían ocultar el logotipo sin generar complejos problemas de ingeniería.
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Un responsable del estadio explica el reto.
El problema radica en el techo retráctil del estadio, formado por ocho pétalos de unas 500 toneladas cada uno y 220 pies de largo. Su enorme tamaño complicó tapar el logotipo mucho más que la publicidad habitual. Adam Fullerton, vicepresidente de operaciones, lo resumió a principios de 2025: «No está solo en el techo. También están en todas las fachadas del estadio. Y no son pequeños. Son grandes. Por diseño».
Las normas comerciales se adaptan a la realidad de la ingeniería
La política de estadios limpios de la FIFA forma parte de sus acuerdos comerciales con los patrocinadores oficiales del torneo. Según los acuerdos con los anfitriones, los estadios deben retirar u ocultar cualquier publicidad no autorizada dentro y alrededor del recinto, incluida la identificación comercial visible en el espacio aéreo circundante, a menos que la FIFA conceda una autorización por escrito.
En Atlanta, el diseño fijo del estadio complicó la norma: el gran logotipo de Mercedes-Benz no podía ocultarse de forma segura, así que la FIFA concedió una exención. Durante el torneo el techo ha permanecido cerrado, lo que ha permitido que el aire acondicionado mantenga condiciones óptimas para jugadores y aficionados.
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La atención se centra ahora en la semifinal
Resuelta la cuestión de la marca, la atención se centra en la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina. A pesar del insólito acuerdo comercial, el Estadio de Atlanta acogerá un nuevo capítulo de una de las rivalidades más históricas del fútbol internacional, y se espera que la atención se mantenga en el terreno de juego.
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