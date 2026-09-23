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La FIFA inaugura nuevos campos de fútbol en Palestina para ofrecer espacios seguros a los jóvenes en Cisjordania
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Transformando las comunidades locales a través de la iniciativa FIFA Arena
En un importante movimiento para impulsar el fútbol base en Oriente Medio, la FIFA ha inaugurado dos minicampos de última generación en la región de Palestina. Estas nuevas instalaciones están situadas en Marah Rabah, al sur de Belén, y en Qusin, en el sector norte de Cisjordania. El proyecto representa un esfuerzo conjunto entre el organismo rector del fútbol mundial y la Asociación Palestina de Fútbol, con un respaldo financiero clave aportado por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza.
El momento de estas inauguraciones es especialmente relevante, ya que muchas comunidades de Cisjordania afrontan actualmente importantes dificultades para acceder a la educación, los servicios sociales y el deporte organizado. Al proporcionar estos espacios dedicados, la FIFA pretende garantizar que el deporte rey siga siendo accesible para la próxima generación de talento palestino. Una de las instalaciones se ha ubicado estratégicamente en la zona de Thaher Al Thour, justo enfrente del instituto femenino de Marah Rabah, mientras que la otra está en el noroeste de Qusin.
La Kids Cup Unite for Peace inicia una nueva era
Para celebrar la inauguración de estas instalaciones, la FIFA ha organizado la «Unite for Peace: Kids’ Cup», un torneo juvenil que ya ha empezado a transformar estos campos en centros de actividad. La competición cuenta con 14 equipos palestinos locales y reúne a aproximadamente 160 niños para competir y desarrollar sus habilidades. La estructura del evento incluye una fase de grupos tradicional seguida de rondas eliminatorias, entre ellas los cuartos de final y las semifinales, hasta culminar en una gran final. Más allá de los partidos competitivos, el torneo incorpora diversas actividades futbolísticas centradas en la comunidad, diseñadas para implicar a los residentes de los pueblos y localidades cercanos en el espíritu del deporte.
Esta iniciativa forma parte de la campaña más amplia «FIFA Unite for Peace», que aprovecha la popularidad global del fútbol para enseñar valores esenciales para la vida, como el trabajo en equipo, el respeto mutuo y el juego limpio. En lugar de servir como meros monumentos ceremoniales, estos campos están teniendo un uso práctico inmediato. El torneo sirve como proyecto piloto de cómo se utilizarán las instalaciones durante todo el año, garantizando que no permanezcan inactivas. La ceremonia oficial de inauguración está prevista para el 25 de septiembre, fecha en la que también se celebrará la entrega de trofeos a los jóvenes participantes que han formado parte de esta semana inaugural de competición.
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Infantino enfatiza el poder del fútbol en tiempos difíciles
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha pronunciado sobre la importancia de estos avances y ha destacado el impacto social que puede tener el fútbol cuando factores políticos o medioambientales alteran la vida cotidiana. El presidente de la FIFA señaló que el verdadero éxito de estos proyectos no está en su construcción, sino en su utilidad diaria para los jóvenes.
«El valor de estas instalaciones FIFA Arena se medirá por lo que ocurra en los campos, día tras día», afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. «Para los niños que viven en comunidades donde la vida a menudo se ve alterada por restricciones e incertidumbre, tener un lugar donde puedan jugar al fútbol, reunirse con sus amigos y participar en deporte organizado importa más que nunca. En particular, al conmemorar el Día Internacional de la Paz, esperamos que estas FIFA Arenas sirvan a sus comunidades durante muchos años». Esta declaración refleja el compromiso de la FIFA con su misión «Football Unites the World», garantizando que el organismo rector de este deporte siga activo en regiones donde el desarrollo de infraestructuras puede proporcionar el mayor retorno social.
Construir un legado duradero para el fútbol palestino
La introducción de estos minicampos es un componente clave del programa más amplio FIFA Arena Programme, una iniciativa internacional dedicada a construir entornos futbolísticos duraderos y seguros en comunidades diversas. Como parte de este programa, las comunidades palestinas locales también están recibiendo equipamiento de fútbol esencial para facilitar el entrenamiento continuo y la práctica organizada mucho después de que concluya el torneo inicial. El objetivo es dejar una huella permanente que respalde los objetivos de desarrollo a largo plazo de la Asociación Palestina de Fútbol, proporcionando una plataforma sostenible para identificar y formar a jóvenes jugadores y jugadoras en toda la región.
La inauguración de estas instalaciones en Marah Rabah y Qusin marca un hito importante para el proyecto FIFA Arena, que recientemente ha tenido lanzamientos similares en Sudamérica y Norteamérica. Al centrarse en superficies de alta calidad, resistentes a la climatología, y en ubicaciones accesibles, la FIFA garantiza que estos campos puedan soportar un uso intensivo.
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