La FIFA inaugura nuevos campos de fútbol en Palestina para ofrecer espacios seguros a los jóvenes en Cisjordania

Para celebrar la inauguración de estas instalaciones, la FIFA ha organizado la «Unite for Peace: Kids’ Cup», un torneo juvenil que ya ha empezado a transformar estos campos en centros de actividad. La competición cuenta con 14 equipos palestinos locales y reúne a aproximadamente 160 niños para competir y desarrollar sus habilidades. La estructura del evento incluye una fase de grupos tradicional seguida de rondas eliminatorias, entre ellas los cuartos de final y las semifinales, hasta culminar en una gran final. Más allá de los partidos competitivos, el torneo incorpora diversas actividades futbolísticas centradas en la comunidad, diseñadas para implicar a los residentes de los pueblos y localidades cercanos en el espíritu del deporte.

Esta iniciativa forma parte de la campaña más amplia «FIFA Unite for Peace», que aprovecha la popularidad global del fútbol para enseñar valores esenciales para la vida, como el trabajo en equipo, el respeto mutuo y el juego limpio. En lugar de servir como meros monumentos ceremoniales, estos campos están teniendo un uso práctico inmediato. El torneo sirve como proyecto piloto de cómo se utilizarán las instalaciones durante todo el año, garantizando que no permanezcan inactivas. La ceremonia oficial de inauguración está prevista para el 25 de septiembre, fecha en la que también se celebrará la entrega de trofeos a los jóvenes participantes que han formado parte de esta semana inaugural de competición.