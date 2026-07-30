«La FIFA existe únicamente para obtener beneficios»: el responsable de fichajes del Bayern de Múnich, «avergonzado» por la idea de Gianni Infantino para el Mundial

En declaraciones del miércoles, el dirigente, de 52 años, no reprimió sus emociones sobre la dirección que está tomando el organismo rector. "Me avergüenza que siquiera estemos debatiendo este tipo de ideas en el fútbol. El fútbol no nos pertenece", afirmó Eberl, citado por Sky Sport. "Tengo la sensación de que la FIFA existe únicamente para obtener beneficios. Me repugna".

La fricción entre la FIFA y las partes interesadas europeas ha alcanzado tal punto de ebullición que los informes sobre un boicot al Mundial por parte de las naciones miembros de la UEFA empiezan a cobrar cada vez más fuerza. Eberl, que ocupa un puesto de enorme influencia en el Allianz Arena, indicó que respaldaría plenamente una postura europea unificada contra el modelo de inversión de Infantino. "Entonces sí estaría a favor de que nosotros, como Europa, adoptáramos una postura firme y dijéramos: No, no participaríamos", añadió.