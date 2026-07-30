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«La FIFA existe únicamente para obtener beneficios»: el responsable de fichajes del Bayern de Múnich, «avergonzado» por la idea de Gianni Infantino para el Mundial
Eberl carga contra la codicia de la FIFA
El panorama del fútbol internacional afronta un importante seísmo, ya que el director deportivo del Bayern, Eberl, se ha convertido en el último en lanzar una dura crítica a las estrategias comerciales propuestas por la FIFA. La polémica se centra en la ambiciosa visión de Infantino de vender participaciones del Mundial a firmas de inversión privada a través de una entidad de nueva creación.
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La propuesta de la FIFA «repugna» a Eberl
En declaraciones del miércoles, el dirigente, de 52 años, no reprimió sus emociones sobre la dirección que está tomando el organismo rector. "Me avergüenza que siquiera estemos debatiendo este tipo de ideas en el fútbol. El fútbol no nos pertenece", afirmó Eberl, citado por Sky Sport. "Tengo la sensación de que la FIFA existe únicamente para obtener beneficios. Me repugna".
La fricción entre la FIFA y las partes interesadas europeas ha alcanzado tal punto de ebullición que los informes sobre un boicot al Mundial por parte de las naciones miembros de la UEFA empiezan a cobrar cada vez más fuerza. Eberl, que ocupa un puesto de enorme influencia en el Allianz Arena, indicó que respaldaría plenamente una postura europea unificada contra el modelo de inversión de Infantino. "Entonces sí estaría a favor de que nosotros, como Europa, adoptáramos una postura firme y dijéramos: No, no participaríamos", añadió.
Sammer advierte de riesgos para la integridad
Aunque la retórica de Eberl fue explosiva, otras figuras destacadas del fútbol alemán han ofrecido perspectivas más mesuradas, pero igual de preocupadas. Matthias Sammer, el legendario exjugador y actual asesor del Borussia Dortmund, reconoció el complejo equilibrio que Infantino debe mantener en la gobernanza moderna. Sin embargo, incluso el veterano Sammer advirtió de que la «credibilidad emocional» del deporte rey se está poniendo en juego en busca de mayores beneficios económicos para el organismo global.
«Gianni Infantino primero tiene que conseguir contentar a todo el mundo. Ese es su trabajo y el de la FIFA. Siempre es una línea muy fina», comentó Sammer. A pesar de esta visión matizada, su principal preocupación siguen siendo los pilares fundamentales del juego. Añadió que ve un «peligro cuando se interfiere en la integridad del juego».
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El ultimátum de Infantino
A pesar de la reacción en contra, Infantino sigue adelante con un calendario estricto y da a las asociaciones miembro de plazo hasta septiembre para aprobar el acuerdo. El incentivo es una posible inyección de millones para cada federación, pero los organismos rectores en Europa siguen mostrándose escépticos sobre el impacto a largo plazo en la integridad del juego.
Para Eberl y la cúpula del Bayern de Múnich, los beneficios económicos no compensan el coste para la identidad de este deporte. El foco se desplaza ahora a las próximas reuniones de la UEFA, en las que las federaciones decidirán si se alinean o provocan una ruptura histórica con la FIFA.
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