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La FIFA entregará anillos de campeonato al estilo de la NFL a los ganadores del Mundial
Un cambio histórico en los premios del Mundial
Por primera vez, los campeones del Mundial 2026 recibirán anillos de campeón. La FIFA adopta así una tradición propia de las ligas deportivas estadounidenses como la NFL, la NBA y la MLB.
El tradicional trofeo y las medallas de oro seguirán siendo el centro de la ceremonia, pero los anillos ofrecerán un recuerdo permanente y personalizado. Esta decisión celebra el regreso del torneo a Norteamérica por primera vez desde 1994.
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Apreciar el legado deportivo norteamericano
Los anillos de campeón son un símbolo del éxito deportivo en Estados Unidos. Al adoptar esta tradición, el organismo rector del fútbol se suma al legado de los países anfitriones de 2026. Estos anillos suelen personalizarse con joyas y el nombre de cada jugador.
«Por primera vez en una competición de la FIFA, los campeones recibirán anillos personalizados, incorporando una tradición deportiva estadounidense al fútbol mundial», anunció la FIFA en su sitio web.
Habrá una edición limitada de 2.026 anillos numerados: 30 para el equipo campeón y 1.996 a la venta para los aficionados.
«En una cara del anillo figura el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo campeón. Cada pieza será numerada, ajustada a medida y entregada con su certificado de autenticidad».
Modernizar el fútbol mundial
La FIFA regalará anillos a los campeones del Mundial 2026 para hacer de esta edición la más innovadora. Las medallas suelen guardarse, pero un anillo permite a los jugadores lucir cada día su logro histórico.
Según el comunicado, tras la final el capitán y el seleccionador recibirán anillos provisionales, y luego se personalizarán los 30 anillos para el equipo campeón, que se entregarán en una fecha posterior.
- GOAL
Combate de pesos pesados en Nueva Jersey
El domingo, Nueva Jersey acogerá el Argentina-España. Se espera un lleno en el New York New Jersey Stadium, con los aficionados impacientes por ver si Lionel Messi logra su segundo título mundial o si la nueva generación de La Roja vuelve a lo más alto por primera vez desde 2010.
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