La jerarquía de la FIFA se ha visto sacudida por la repentina salida del director de operaciones Lamour, que ha dejado su cargo tras una ruptura total de su relación laboral con el presidente Infantino.

La salida, que fue confirmada el 17 de agosto de 2026, se produce después de una serie de declaraciones explosivas en las que Lamour acusó a la cúpula del organismo rector de falta de transparencia. La disputa gira en torno a la ya abandonada propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que buscaba transformar la forma en que se financia y gestiona el torneo de fútbol más prestigioso del mundo.

En un comunicado oficial sobre la situación, un portavoz del organismo rector confirmó la noticia a los medios y declaró: "La FIFA puede confirmar que la relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour como director de operaciones de la FIFA ha finalizado el 17 de agosto de 2026. La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea la mejor de las suertes en el futuro. No se harán más comentarios sobre el asunto".