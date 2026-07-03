La FIFA defiende la decisión del VAR de anular el gol del empate de Croacia en el tiempo de descuento por un movimiento con el pelo, lo que permite a Portugal pasar de ronda

Portugal se clasificó tras anular el VAR un empate croata en el descuento. Gonçalo Ramos había puesto 2-1 de cabeza en el 94’, pero Josko Gvardiol igualó en el 103’.

El tanto se concedió en un principio porque parecía que Matanovic no había tocado el centro de Ivan Perisic antes de que Mario Pasalic interviniera. Sin embargo, el árbitro Espen Eskas revisó el monitor tras detectar la tecnología «Connected Ball» un ligero contacto de Matanovic, quizá con el pelo.

Ese ligero toque, imperceptible en las repeticiones, colocaba a Pasalic en fuera de juego antes de asistir a Gvardiol. Tras revisar la jugada, el árbitro anuló el gol, preservando la ventaja lusa y eliminando las esperanzas croatas.