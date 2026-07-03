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La FIFA defiende la decisión del VAR de anular el gol del empate de Croacia en el tiempo de descuento por un movimiento con el pelo, lo que permite a Portugal pasar de ronda
Anularon el gol de Croacia en el último suspiro.
Portugal se clasificó tras anular el VAR un empate croata en el descuento. Gonçalo Ramos había puesto 2-1 de cabeza en el 94’, pero Josko Gvardiol igualó en el 103’.
El tanto se concedió en un principio porque parecía que Matanovic no había tocado el centro de Ivan Perisic antes de que Mario Pasalic interviniera. Sin embargo, el árbitro Espen Eskas revisó el monitor tras detectar la tecnología «Connected Ball» un ligero contacto de Matanovic, quizá con el pelo.
Ese ligero toque, imperceptible en las repeticiones, colocaba a Pasalic en fuera de juego antes de asistir a Gvardiol. Tras revisar la jugada, el árbitro anuló el gol, preservando la ventaja lusa y eliminando las esperanzas croatas.
La FIFA emite un comunicado oficial sobre la decisión
Tras el partido, la FIFA publicó un comunicado en X explicando por qué se anuló el gol. El organismo afirmó que los datos del sensor del balón oficial Adidas Trionda confirmaron el toque decisivo de Matanovic y respaldaron la revisión en el campo.
La FIFA declaró: «Según los datos de la tecnología Connected Ball del balón oficial Trionda de Adidas, el jugador croata n.º 20, Igor Matanović, tocó el balón en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol».
La tecnología «Connected Ball» resulta decisiva
La decisión se basó en la tecnología «Connected Ball». Aunque el contacto fue imperceptible a simple vista o en las repeticiones, el sensor del balón proporcionó datos que permitieron al VAR confirmar el fuera de juego.
La declaración añade: «Los sensores IMU del balón Trionda detectan cualquier contacto, por leve que sea; se muestra a los espectadores con un “gráfico de latidos” y da a los árbitros datos sin precedentes para decidir con rapidez y precisión».
- AFP
Portugal avanza y Croacia queda eliminada.
Esta victoria ha clasificado a Portugal para octavos de final, donde se medirá a España el lunes en el Dallas Stadium. Croacia, sin embargo, queda eliminada. La derrota supone un amargo desenlace para Luka Modric y su equipo, que estuvieron a punto de cambiar el resultado hasta que la tecnología decidió el partido.
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