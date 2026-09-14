En defensa, Tapp ha sido autorizado por ascendencia después de que la verificación confirmara que nunca había disputado un partido internacional absoluto con Australia. El central de 25 años y 1,83 m se incorporó al JDT procedente del conjunto australiano Central Coast Mariners durante el mercado de fichajes del verano de 2026 y ha participado en cuatro de los cinco partidos de liga esta temporada.

La FAM confirmó la elegibilidad de ambos jugadores tras recibir la verificación formal del comité pertinente del organismo rector. En un comunicado oficial publicado el domingo, la Federación Malaya de Fútbol declaró: "La FAM desea informar de que la FIFA ha confirmado que dos jugadores del JDT, Bergson y Tapp, son elegibles para representar a la selección nacional de Malasia. La FAM recibió la confirmación después de que la FIFA completara su revisión del estatus de elegibilidad de ambos jugadores de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos".