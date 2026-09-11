Según un informe de Associated Press, los jueces de la FIFA han impuesto sanciones de por vida a Cassell y Jaleel por graves irregularidades financieras. Cassell, histórico dirigente del fútbol en Montserrat, fue acusado explícitamente de «abuso de cargo, conflictos de intereses sistémicos» y del uso indebido de fondos de la FIFA.

Mientras tanto, Jaleel, expresidente de la federación de Maldivas, fue expulsado por «utilizar indebidamente fondos del Plan de Ayuda Covid-19 de la FIFA para su beneficio personal». Durante la pandemia, la FIFA puso a disposición hasta 1,5 millones de dólares. Sin embargo, medios de Maldivas informaron de que Jaleel fue condenado a 23 años de prisión por malversar 1,2 millones de dólares, dinero que, según se informó, utilizó para comprar apartamentos.