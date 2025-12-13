La FIFA cita cinco millones de solicitudes de entradas en las primeras 24 horas de la tercera fase de ventas de la Copa Mundial 2026 a pesar de la reacción negativa por los precios

Fanáticos de más de 200 países y territorios presentaron solicitudes después de que la venta de boletos se abriera a principios de esta semana, marcando la primera oportunidad para que los aficionados soliciten boletos para enfrentamientos específicos tras el sorteo del torneo la semana pasada, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA señaló las cifras como evidencia del impulso del torneo de cara a la primera Copa del Mundo con 48 equipos, señalando poco interés por reconsiderar los precios a pesar de la crítica que se ha intensificado desde que los precios fueron revelados el jueves pasado.

Grupos de aficionados en toda Europa han acusado a la FIFA de excluir a los fanáticos del torneo debido a los precios, con Football Supporters Europe (FSE) calificando la estructura actual como “extorsiva” y pidiendo a la FIFA que detenga la venta de boletos a través de asociaciones nacionales hasta que los precios se reconsideren.

“Esta es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo”, dijo FSE en un comunicado. “Ignora la contribución de los aficionados al espectáculo que es”.