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Republic of Ireland v Qatar - International FriendlyGetty Images Sport
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La FIFA, causa de la crisis: ¿qué dicen los reglamentos sobre la reclamación de Baréin de los puntos del partido ante Catar?

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A. Madibo
Yemen vs Catar
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Bahrein vs Emiratos Arabes Unidos
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Fuerte crisis en la copa del Golfo

Las últimas horas han estado marcadas por una situación de polémica, a raíz de la petición sorpresiva por parte de la selección de Baréin de obtener los puntos del partido ante Catar, en el torneo de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Los canales cataríes "Alkass" habían confirmado que la selección de Baréin protestó por la participación de Assim Madibo, jugador de Catar, en la victoria de Catar por 2-0, ayer jueves, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

  • El motivo de la protesta de Baréin

    La selección de Baréin considera que el jugador catarí no tenía derecho a participar en el partido desde un principio, debido a que había sido sancionado con 5 partidos en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

    La Federación Internacional de Fútbol "FIFA" había sancionado a Madibo con 5 partidos, tras la expulsión que recibió por su violenta entrada sobre Ismaël Koné, jugador de la selección de Canadá, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial.

    Catar no disputó más que un único partido tras el enfrentamiento ante Canadá, contra Bosnia y Herzegovina, en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial, antes de abandonar el torneo, sin jugar ningún otro partido previo al torneo del Golfo.

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  • ¿Qué dicen los reglamentos?

    Según el reglamento disciplinario de la FIFA, cualquier sanción que reciba un jugador en la Copa del Mundo, sin que llegue a cumplirla en las competiciones del torneo, ya sea por eliminación o por finalización del mismo, se traslada al primer torneo internacional oficial siguiente.

    Lo estipulado en el primer apartado del artículo 38 significa que los partidos amistosos no son el ámbito para aplicar las sanciones a los jugadores que hayan sido sancionados en el Mundial, sino que debe tratarse de un partido internacional oficial.

  • El FIFA, causa de la crisis

    Lo que genera cierta ambigüedad en torno a este caso es que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) incluyó los partidos de la actual edición del torneo del Golfo dentro de la agenda internacional por primera vez en su historia.

    La inclusión se debió a que el torneo se disputa realmente durante el periodo de parón internacional, entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, aprovechando la duración de ese periodo de parón, tras la fusión de dos parones internacionales.

    La selección de Baréin considera que la inclusión de los partidos de este torneo por parte de la FIFA lo convierte en un torneo oficial, al que se le aplica el primer apartado del artículo 38 del reglamento disciplinario.

    Por su parte, la selección de Catar considera que la inclusión por parte de la FIFA de los partidos dentro de su agenda internacional se debe a que se disputan durante el periodo de parón internacional, a diferencia de las ediciones anteriores, y que ello no significa que se le reconozca como un torneo oficial en el que se apliquen las sanciones del Mundial.

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