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La FIFA asegura que no hubo problemas de elegibilidad con la RD del Congo en los clasificatorios ni en la fase final del Mundial, mientras Nigeria y Jamaica estudian sus opciones
Quedó al descubierto el error en la elegibilidad de Mpasi
La FIFA está envuelta en una enorme polémica después de permitir a sabiendas que un jugador no elegible representara a la RD del Congo durante los clasificatorios para el Mundial, según The New York Times. El portero Lionel Mpasi tuvo un papel destacado con la RD del Congo pese a no completar la documentación necesaria para cambiar su lealtad internacional de Francia.
El guardameta de 32 años de Le Havre jugó partidos clave de la fase de clasificación, incluidas las victorias sobre Nigeria y un decisivo triunfo en el play-off ante Jamaica. Según la información, la FIFA era plenamente consciente del fallo administrativo, pero optó por no imponer ninguna sanción deportiva, multa o descalificación.
Mpasi acabó siendo titular en los cuatro partidos de la RD del Congo en el Mundial. Ayudó a su selección a avanzar desde el Grupo K antes de que cayera por 2-1 ante la Inglaterra de Thomas Tuchel en los dieciseisavos de final.
Comunicado de la FIFA
Un portavoz de la FIFA declaró:
«La FIFA puede confirmar que no hubo problemas de elegibilidad en los partidos de la RD del Congo contra Jamaica ni posteriormente en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
»Como se ha señalado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA tramitó una protesta presentada por la Federación Nigeriana de Fútbol, que fue declarada inadmisible».
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Indignación en las naciones eliminadas
Nigeria y Jamaica, ambas eliminadas por la RD del Congo, han expresado su preocupación. La Federación Nigeriana de Fútbol presentó una protesta sobre el asunto, que, según la FIFA, fue tramitado por su Comité Disciplinario y declarado inadmisible. Ambas federaciones están valorando ahora sus opciones.
Jamaica también expresó su profunda preocupación por la integridad del proceso de clasificación. Ambas federaciones están valorando ahora sus opciones legales, frustradas porque, al parecer, se ignoraron los procedimientos disciplinarios habituales en la escena mundial.
Aumenta la presión sobre el régimen de Infantino
Este escándalo intensifica enormemente el escrutinio al que se enfrenta Gianni Infantino de cara a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA. El dirigente suizo ya soporta una presión inmensa tras las controversias sobre las plazas para el Mundial y la injerencia de Donald Trump para revocar la tarjeta roja de Folarin Balogun.
El perjuicio económico y deportivo para las naciones agraviadas ha provocado amenazas de acciones legales. Un funcionario de la Comisión Nacional de Deportes de Nigeria (NSC) dijo a ESPN: "Todavía no se ha decidido nada, pero estudiaremos seriamente pedir una compensación a la FIFA por todas las pérdidas económicas que esto le ha supuesto a Nigeria.
"Los ingresos que las Super Eagles y la NFF habrían recibido por participar en el Mundial, la exposición que habrían tenido los jugadores, los traspasos, las tasas de patrocinio, incluso el impulso a la economía nigeriana. Estamos explorando todas nuestras opciones como país y no descartamos nada".
La Federación Jamaicana de Fútbol (JFF) reflejó esta frustración en un contundente comunicado: "La CONCACAF se toma muy en serio los asuntos de elegibilidad de los jugadores y espera que la normativa y los procedimientos aplicables se apliquen de manera coherente y justa en todas las competiciones. Cualquier inquietud sobre la elegibilidad de un jugador, en particular aquellas que puedan afectar a la integridad de una competición o a los intereses de una de nuestras asociaciones miembro, debe revisarse a fondo y abordarse a través de los órganos de gobierno y disciplinarios apropiados de la FIFA, de acuerdo con la normativa establecida y el debido proceso".
Mientras tanto, la FIFA justificó su inacción respecto a la protesta inicial de Nigeria. El organismo rector afirmó que la queja fue desestimada por haber llegado tarde, y añadió que “los comités son autónomos y deciden los casos en función de la normativa aplicable y de los hechos concretos que tienen ante sí”.
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Se avecinan batallas legales para la FIFA
Infantino afronta unos meses críticos mientras intenta desesperadamente asegurar su presidencia. Con la UEFA liderando una fuerte campaña para destituirlo, necesita con urgencia el apoyo de las naciones africanas en las elecciones de marzo. Este último escándalo amenaza con alejar a un bloque de votantes crucial.
Al mismo tiempo, la FIFA se prepara para posibles demandas. Nigeria y Jamaica ultiman sus estrategias legales en las próximas semanas y reclamarán una importante compensación económica. Cualquier reclamación que prospere podría obligar al organismo rector del fútbol mundial a revisar sus protocolos disciplinarios.
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