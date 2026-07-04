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La FIFA advierte de que el inicio del partido entre Paraguay y Francia podría retrasarse a última hora debido a las condiciones meteorológicas
La FIFA advierte de un alto riesgo de altercados antes del inicio del partido
Francia podría sufrir otra interrupción en su partido del Mundial contra Paraguay el sábado, pues la FIFA alertó sobre un alto riesgo meteorológico. El 22 de junio, su encuentro ante Irak se detuvo más de dos horas por violentas tormentas en Filadelfia.
«Estamos siguiendo de cerca la situación meteorológica en Filadelfia para el partido 089. En este momento hay alto riesgo de retrasos por las condiciones climáticas», informó la FIFA, que seguirá evaluando la situación y emitirá actualizaciones antes del inicio del encuentro.
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Previsiones sobre el calor y las tormentas en Filadelfia
El calor y la humedad complican el partido: se esperan 36-38 °C, pero la sensación térmica llegará a 41 °C. Además, a partir de las 17:00 h hay alta probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
Por los estrictos protocolos de seguridad, el partido se suspenderá ante cualquier rayo en un radio de 13 km y no se reanudará hasta 30 minutos después del último.
Deschamps minimiza las preocupaciones por el calor pese al fuerte aumento de las temperaturas.
Al ser preguntado por el calor extremo en la rueda de prensa previa al partido, Didier Deschamps afirmó no preocuparse por las condiciones, pese a las altas temperaturas previstas en Filadelfia. «El calor no influye en si se ataca o se defiende. Sabíamos que haría calor y seguimos los protocolos», declaró el seleccionador francés.
Recordó que en Clairefontaine, durante la concentración de mayo, también hacía calor y que todos los equipos se han preparado para ello. «Es el quinto partido y los jugadores han hecho un gran esfuerzo físico, pero no me obsesiona el calor», concluyó.
- AFP
Mbappé, nervioso tras el retraso por la tormenta en Irak
La posible nueva interrupción recuerda el partido de la fase de grupos entre Francia e Irak. Kylian Mbappé admitió que la larga pausa lo puso a prueba mentalmente antes de marcar dos goles en la victoria 3-0. «Fue una noche muy larga. Pasó mucho tiempo y estaba muy nervioso», declaró entonces el capitán de Francia, según recogió ESPN. «Es muy difícil porque teníamos que mantenernos concentrados; teníamos que estar presentes en el vestuario».
«Fue una hora y media, casi dos horas, en el vestuario. Mantener la concentración es muy difícil. Exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo para intentar mantenernos metidos en el partido. Es muy complicado, pero al final logramos nuestro objetivo».
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