La FIFA ha respondido con dureza a las maniobras legales de la UEFA en Estados Unidos, al presentar documentos de réplica ante un tribunal de distrito de Florida. El mes pasado, la UEFA solicitó la revelación de pruebas sobre el ya abandonado proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), y amenazó con presentar una denuncia penal en Suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La UEFA alegó que Infantino incurrió en "gestión delictiva" al promover una propuesta fuertemente infravalorada para obtener un beneficio personal.

El organismo rector del fútbol mundial ha desmentido esas afirmaciones, al acusar a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desinformación" como parte de una estrategia de acoso selectivo. El equipo legal de la FIFA insiste en que explorar el proyecto de inversión privada era un deber organizativo estricto, y no una trama clandestina.

También sostuvo que el organismo rector europeo malinterpretó deliberadamente la estructuración financiera de la propuesta de FFE. Mientras que la UEFA afirmó que la operación estaba infravalorada de forma fraudulenta en 20.000 millones de dólares, la FIFA respondió que sus críticos confundieron erróneamente el valor de las acciones con el valor total de la empresa, que superaba los 30.000 millones de dólares.



