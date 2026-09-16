Las impactantes escenas provocaron una indignación generalizada entre figuras destacadas de la máxima categoría saudí. El talismán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, exigió públicamente una intervención contundente por parte de las autoridades futbolísticas, al afirmar: "La liga debe actuar y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados. Esto ya no es fútbol y hay que poner límites. A las personas que se comportan así no se les debería permitir nunca más entrar en un estadio".

Neves, que ejerció como portador del féretro en el funeral de su compatriota, no pudo ocultar su angustia tras el pitido final y añadió: "Espero que esta gente, después de lo que hizo, no vaya a rezar".