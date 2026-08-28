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Traducido por

La Federación Saudí: cae la campaña francesa y bienvenido un nuevo estilo que no conoce la piedad

FEATURES
Al Ittihad
1ª División
K. Benzema
M. Diaby
N. Kante
Arabia Saudí
Francia

El Decano con su nuevo aspecto

Parece que el Al-Ittihad cierra una de las etapas más apasionantes de su historia reciente, después de que la denominada «campaña francesa» liderada por Karim Benzema empezara a desvanecerse de forma gradual, dando paso a un proyecto completamente diferente que se basa en la fuerza colectiva y la disciplina táctica, alejado de la idea de construir el equipo en torno a grandes nombres internacionales.

La historia comenzó cuando Benzema llegó al Al-Ittihad, y su presencia no fue tratada como un simple fichaje de estrella, sino como parte de un proyecto más amplio que buscaba remodelar el equipo e incorporar a varios nombres con un marcado carácter francés. 

Laurent Blanc asumió la dirección técnica, mientras que se sumaron Moussa Diaby y Houssem Aouar, junto a la presencia de N'Golo Kanté, completando así el perfil de un equipo que se apoyó en gran medida en la escuela francesa dentro y fuera del campo.

Y las contrataciones no se detuvieron ahí, pues el Al-Ittihad reforzó también sus filas con el neerlandés Steven Bergwijn y el portugués Danilo Pereira, uno de los nombres conocidos a nivel del Paris Saint-Germain, convirtiéndose «El Decano» en un equipo que contaba con una mezcla de estrellas y experiencia europea, lo que le ayudó a recuperar su posición y volver a los podios de títulos.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La campaña francesa empieza con éxito, pero luego cae pieza tras pieza

    El Al-Ittihad ya ha logrado recoger los frutos del proyecto: el equipo mostró una imagen más fuerte y competitiva, consiguió los títulos de la Roshn Saudi League y de la Copa del Rey y regresó a la cima, tras contar con una plantilla repleta de nombres capaces de decidir los partidos y con la experiencia que convierte al equipo en un aspirante en más de un frente.

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    Sin embargo, con el inicio de la era de la nueva directiva en julio de 2025, las cosas cambiaron notablemente y el nivel del equipo empezó a decaer. Luego arrancó una etapa que puede describirse como una nueva reestructuración del Al-Ittihad, pero que trajo consigo la salida de un gran número de nombres que representaban la columna vertebral del proyecto anterior.

    El comienzo llegó con la marcha de Laurent Blanc; después se alejaron Karim Benzema y N'Golo Kanté, seguidos por Fabinho, antes de que el turno llegara recientemente a Moussa Diaby, quien se marchó al Bayer Leverkusen. Así, la lista de integrantes de la «campaña francesa» se ha reducido considerablemente, y actualmente solo quedan Houssem Aouar y Steven Bergwijn.

    El panorama aquí no representa un simple cambio en los nombres de los jugadores, sino una transformación completa en la filosofía de construcción del equipo; el Al-Ittihad ya no se mueve de la misma manera en la que se basó cuando su proyecto se sustentaba en atraer estrellas y formar un grupo de nombres con peso mundial.

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    Vissing anuncia el nacimiento de una unión diferente

    Por el contrario, el Ittihad muestra actualmente una identidad futbolística más estricta bajo la dirección del joven entrenador Jens Fiessing, quien parece querer construir un equipo que se apoye en el sistema antes que en el individuo, y en el compromiso colectivo antes que en los grandes nombres.

    El técnico alemán no parece del tipo de entrenador que concede privilegios a un jugador por su nombre, sino que se centra en la ejecución de los roles, la disciplina y el movimiento dentro de un mismo sistema, algo que se refleja en sus charlas técnicas y sus decisiones estrictas, donde el interés del grupo se convierte en la primera prioridad.

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    Esta filosofía puede ser radicalmente distinta a la del Ittihad que conoció la afición durante la etapa de la «campaña francesa», pero al mismo tiempo encierra una lógica deportiva clara; el equipo no solo necesita grandes nombres, sino jugadores capaces de comprometerse con la misma idea durante 90 minutos, especialmente en una liga que exige continuidad y fortaleza física y táctica.

    Y lo llamativo es que Fiessing parece dispuesto a hacer concesiones con tal de consolidar su método, aunque el precio sea prescindir de nombres que anteriormente se consideraban entre las estrellas más importantes del equipo. 

    Esto otorga a su proyecto una personalidad clara desde el principio, pero al mismo tiempo lo somete a una presión enorme, porque la afición no tratará los resultados con criterios distintos por muy buena que sea la idea.

    El Ittihad, con Fiessing, había logrado una magnífica victoria ante el Al-Jazira emiratí por 4-1 en el playoff de la Liga de Campeones de Élite de Asia, empató en su primer partido de la Liga Roshn ante el Al-Khaleej 1-1, y después venció al Al-Qadsiah 1-0 y al Al-Hazem 3-2, además de imponerse al Al-Najma 3-0 en la Copa del Rey. 

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Triunfará la nueva idea tras el fracaso del proyecto de las estrellas?

    El Ittihad se encuentra ahora ante una auténtica encrucijada: o la directiva logra convertir este gran cambio en el comienzo de un proyecto más estable y sostenible, o el proceso de deshacerse de los nombres del pasado se transforma en un simple vacío difícil de llenar.

    El éxito, esta vez, no se medirá por el número de estrellas que figuren en la plantilla, sino por la capacidad de Facing y de la directiva de construir un equipo que sepa lo que quiere, que posea una identidad clara y que sea capaz de competir sin depender por completo del brillo de uno o dos jugadores.

    Hasta ahora, el panorama parece indicar que la "campaña francesa" ha llegado prácticamente a su fin, y que ha comenzado una nueva era dentro del Ittihad cuyo lema es la disciplina, el rigor y el juego colectivo. Pero la verdadera pregunta no es: ¿ha terminado la campaña francesa?, sino: ¿puede la nueva filosofía crear un Ittihad más fuerte que el Ittihad de las estrellas?

    La prueba estará en el terreno de juego, y solo allí se determinará si el Ittihad ha perdido un proyecto exitoso o si, por fin, ha empezado a construir un equipo capaz de perdurar durante muchos años sin necesidad de reinventarse en cada periodo de fichajes.

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