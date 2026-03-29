La Federación Española de Fútbol tranquiliza al Barcelona tras la lesión de Raphinha

Hansi Flick ha recibido un duro golpe al conocerse que Raphinha ha sufrido una lesión en el tendón de la corva mientras representaba a Brasil durante la actual concentración internacional. El extremo estará de baja unas cinco semanas, lo que deja un enorme vacío en el ataque del Barcelona en un momento crucial de la temporada.

Dado que el brasileño no estará disponible para una serie de partidos cruciales de La Liga y la Liga de Campeones, la presión sobre Lamine Yamal para liderar el ataque se ha intensificado. El cuerpo médico y el cuerpo técnico del club han estado supervisando de cerca la carga de trabajo del joven con la selección española, por temor a que cualquier ausencia adicional pueda descarrilar por completo su temporada.



