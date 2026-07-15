La DFB y su presidente, Bernd Neuendorf, se distancian del polémico líder de la FIFA, Infantino. Según «Bild», Neuendorf rechazó firmar un documento de apoyo a su candidatura a la reelección en el congreso del 18 de marzo de 2027 en Rabat.

Un directivo de la FIFA buscó firmas de las 16 naciones europeas durante el Mundial en Norteamérica. La DFB lo confirmó al SID y emitió un comunicado: «La DFB no ha firmado ninguna carta de apoyo a la reelección de Gianni Infantino. Se debatirán nuevas medidas en la junta directiva de la DFB».