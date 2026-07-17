La falta de Marcos Leonardo... ¿Ha acabado el caos de Inzaghi con el futuro del Al-Hilal a cambio de muy poco?

Marcos Leonardo sufrió el caos ofensivo del Al-Hilal dirigido por Simone Inzaghi.

Antes de la llegada de Inzaghi, Marcos Leonardo era el segundo delantero del Al-Hilal en su primera temporada, por detrás del serbio Aleksandar Mitrović, hasta que las lesiones de este lo convirtieron en titular.

Con la llegada del técnico italiano, el club buscó un nuevo referente ofensivo tras la salida de Mitrović. Después de fracasar en el fichaje de Victor Osimhen, del Nápoles, fichó al uruguayo Darwin Núñez, del Liverpool.

El plan era inscribirlo como sub-21, como en la temporada anterior, pero ya había cumplido 21 años y ocupaba una de las ocho plazas de extranjero.

Ante el bajo rendimiento de Núñez, el club aprovechó la lesión del lateral portugués João Cancelo para sacarlo de la lista local e incluir a Marcos Leonardo como suplente del uruguayo, hasta que le arrebató la titularidad.

En invierno llegaron el veterano Karim Benzema y el joven Mohamed Kader Miti.

Con la llegada de Benzema y Miti, Marcos Leonardo volvió a perder su puesto, que pasó a ocupar en exclusiva el francés, mientras que el marfileño era su suplente; el brasileño quedó relegado, al tiempo que Núñez también quedaba fuera de la plantilla local.

Al terminar la temporada, el club tenía cuatro delanteros extranjeros con futuro incierto: Benzema, Núñez y Marcos Leonardo, por encima del límite de edad, y Mété. Finalmente, «El Líder» optó por ceder al brasileño.