La FA sanciona a Igor Tudor por sus críticas al «árbitro local» tras la derrota del Tottenham ante el Fulham

Más allá de sus críticas al árbitro, Tudor también arremetió contra el delantero del Fulham Raúl Jiménez por su papel en el duelo físico contra la zaga del Tottenham. El entrenador calificó el contacto con Dragusin como un «error increíble» del equipo arbitral y llegó incluso a tachar de deshonestas las acciones del delantero.

Tudor se mostró inflexible en que el gol debería haber sido anulado, y declaró a los periodistas que Jiménez estaba «haciendo trampa» al empujar al defensa del Tottenham para obtener una ventaja desleal. Esta postura combativa ha llevado finalmente a los procedimientos disciplinarios a los que se enfrenta ahora el exentrenador del Marsella y del Hellas Verona.

Dijo: «Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirán que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello. No se trata de un duelo normal en el que él es blando, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es muy fácil sacar ventaja».



