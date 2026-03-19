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La FA sanciona a Igor Tudor por sus críticas al «árbitro local» tras la derrota del Tottenham ante el Fulham
La FA toma medidas tras el arrebato de Tudor
Un comunicado oficial de la FA publicado el jueves aclaró la naturaleza de la acusación: «Igor Tudor, del Tottenham Hotspur, ha sido acusado de conducta indebida a raíz de los comentarios que realizó tras el partido contra el Fulham del domingo 1 de marzo en la Premier League. Al parecer, el entrenador actuó de manera inapropiada durante una entrevista posterior al partido al realizar comentarios que insinúan parcialidad y/o cuestionan la integridad y/o son personalmente ofensivos hacia un árbitro».
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Sin andarse con rodeos con Thomas Bramall
El motivo del enfado de la FA radica en la sugerencia de Tudor de que el arbitraje se inclinó a favor del equipo local. El entrenador croata se mostró especialmente indignado por el primer gol marcado por Harry Wilson, ya que consideraba que Raúl Jiménez había cometido una falta sobre Radu Dragusin en la jugada previa al tanto.
En su cruda valoración tras el pitido final, Tudor declaró: «No me ha gustado el árbitro de hoy, ha sido demasiado parcial con el equipo local, no me he sentido a gusto con él. Todas las decisiones han sido a su favor. No entiende de fútbol, no sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal».
Acusaciones de trampa en Craven Cottage
Más allá de sus críticas al árbitro, Tudor también arremetió contra el delantero del Fulham Raúl Jiménez por su papel en el duelo físico contra la zaga del Tottenham. El entrenador calificó el contacto con Dragusin como un «error increíble» del equipo arbitral y llegó incluso a tachar de deshonestas las acciones del delantero.
Tudor se mostró inflexible en que el gol debería haber sido anulado, y declaró a los periodistas que Jiménez estaba «haciendo trampa» al empujar al defensa del Tottenham para obtener una ventaja desleal. Esta postura combativa ha llevado finalmente a los procedimientos disciplinarios a los que se enfrenta ahora el exentrenador del Marsella y del Hellas Verona.
Dijo: «Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirán que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello. No se trata de un duelo normal en el que él es blando, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es muy fácil sacar ventaja».
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El plazo para presentar una respuesta oficial vence el lunes
El Tottenham y Tudor disponen ahora de un breve plazo para evaluar sus opciones y decidir si impugnan la acusación de conducta indebida. La FA ha confirmado que el entrenador de los Spurs tiene de plazo hasta principios de la próxima semana para presentar su notificación formal sobre el incidente y sus comentarios posteriores.
El comunicado concluía: «Igor Tudor tiene hasta el lunes 23 de marzo para responder a esta acusación». De confirmarse la acusación, Tudor podría enfrentarse a una multa considerable o incluso a una posible sanción que le impida estar en el banquillo, justo cuando el Tottenham intenta alejar la amenaza del descenso.
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