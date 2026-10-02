Una comisión independiente concluyó recientemente que el Manchester City utilizó más de 830 millones de libras en financiación encubierta para inflar artificialmente los ingresos del club. Este elaborado esquema financiero fue diseñado para eludir las estrictas normativas establecidas tanto por la Premier League como por la UEFA.

La resolución de 40 páginas, publicada el martes, detalló cómo el club orquestó una serie de acuerdos «ficticios» para sortear las normas. Los directivos del City sostuvieron que la ayuda financiera procedía del Abu Dhabi Crown Prince Court (CPC) para ayudar a los patrocinadores a cumplir con sus obligaciones, en lugar de proceder directamente del Abu Dhabi United Group (ADUG) del propietario, el jeque Mansour.

Sin embargo, la comisión rechazó con contundencia esta defensa. Desestimó por completo la versión del club, calificando la explicación del CPC de rotundamente «falsa» y dejando al descubierto la naturaleza elaborada del ocultamiento financiero. Al explicar su rechazo a la defensa del City, el panel declaró: "Concluimos que era una «explicación» que el club había fabricado mucho después de los hechos en un intento de oscurecer y ocultar la realidad del esquema de financiación encubierta".



