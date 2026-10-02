Getty Images Sport
Traducido por
La FA rompe su silencio sobre el veredicto de culpabilidad del Manchester City mientras las preocupaciones por la «integridad» sacuden a la Premier League
Destapadas enormes infracciones financieras
Una comisión independiente concluyó recientemente que el Manchester City utilizó más de 830 millones de libras en financiación encubierta para inflar artificialmente los ingresos del club. Este elaborado esquema financiero fue diseñado para eludir las estrictas normativas establecidas tanto por la Premier League como por la UEFA.
La resolución de 40 páginas, publicada el martes, detalló cómo el club orquestó una serie de acuerdos «ficticios» para sortear las normas. Los directivos del City sostuvieron que la ayuda financiera procedía del Abu Dhabi Crown Prince Court (CPC) para ayudar a los patrocinadores a cumplir con sus obligaciones, en lugar de proceder directamente del Abu Dhabi United Group (ADUG) del propietario, el jeque Mansour.
Sin embargo, la comisión rechazó con contundencia esta defensa. Desestimó por completo la versión del club, calificando la explicación del CPC de rotundamente «falsa» y dejando al descubierto la naturaleza elaborada del ocultamiento financiero. Al explicar su rechazo a la defensa del City, el panel declaró: "Concluimos que era una «explicación» que el club había fabricado mucho después de los hechos en un intento de oscurecer y ocultar la realidad del esquema de financiación encubierta".
- Getty Images Sport
La FA promete posibles medidas
En respuesta al fallo, la Football Association emitió un comunicado contundente en el que abordó la gravedad de la situación. El organismo dejó claro que está siguiendo de cerca las consecuencias y no descartó sus propias medidas disciplinarias.
«La decisión de la Comisión Independiente tiene implicaciones importantes para la integridad del juego», se leía en el comunicado oficial de la FA. «Estamos considerando cuidadosamente la decisión y sus implicaciones y tomaremos medidas cuando corresponda».
Reconociendo la batalla legal en curso, el organismo añadió: «Como los procedimientos entre la Premier League y el Manchester City Football Club siguen en marcha, no tenemos intención de hacer más comentarios en este momento. No obstante, seguiremos vigilando de cerca los acontecimientos».
Patrocinadores y propietarios entrelazados
Las repercusiones del veredicto de culpabilidad ya se están extendiendo más allá del consejo de administración del Etihad Stadium. En el centro de la polémica están los principales socios comerciales del club, cuyas operaciones financieras han quedado firmemente bajo la lupa durante la investigación.
Etihad Airways, el patrocinador principal del City, está valorando emprender acciones legales contra la Premier League. La aerolínea es propiedad de un fondo de inversión de Abu Dabi presidido por el hermano del Sheikh Mansour, lo que pone de relieve las relaciones profundamente entrelazadas que la comisión independiente examinó.
- Getty
Se acerca la fecha límite para recurrir
El Manchester City se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para poner en marcha su respuesta legal. El club ya ha confirmado su intención de combatir los cargos, y el viernes 2 de octubre marca la fecha límite estricta para presentar formalmente su apelación.
La próxima batalla legal se centrará sin duda en el origen de la financiación de los patrocinadores y en la defensa del CPC rechazada. Hasta que el proceso de apelación llegue a su conclusión, la sombra de una posible actuación de la FA seguirá cerniéndose sobre los campeones de Inglaterra.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias